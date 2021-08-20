Ко Дню шахтера школьники посоревновались в знании истории угледобычи и СУЭК

Школьники из Бородино, Назарово и Шарыпово поучаствовали в онлайн-квизе на знание истории угледобычи и Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК, основной акционер - Андрей Мельниченко). Квиз в преддверии Дня Шахтера прошел на площадках городских библиотек. Ребята из трудовых отрядов СУЭК посоревновались в умении разгадывать ребусы, решать логические задачи и отвечать на каверзные вопросы.

- Это замечательно, что несмотря на коронавирусные ограничения нам удалось собираться такой большой компанией, - приветствовала старшеклассников инициатор квиза, начальник отдела по взаимодействию с органами власти и управлению социальными проектами АО «СУЭК-Красноярск» Ирина Смирнова. - Надеюсь, что вопросы квиза не станут для вас трудными – вы все хорошо знакомы с СУЭК благодаря молодежным проектам – трудовым отрядам, профильным классам, у многих на предприятиях Компании работают родители. И пусть точные ответы, отличное знание СУЭК, ее истории станут для Компании подарком к 20-летию и профессиональному празднику, который мы готовимся отметить 29 августа.

Квиз включал в себя три этапа: устные, музыкальные вопросы и ребусы. Из игры ребята узнали, что в XVIII-XIX веках незаменимыми помощниками в шахтах были лошади и… канарейки, что в 1930-е годы профессия шахтера была настолько популярной, что его портрет был размещен на денежной купюре номиналом 1 рубль, что наша страна занимает второе место в мире по разведанным запасам угля – Россию опережает только США.

Отдельный блок вопросов был посвящен СУЭК. Если дату образования компании - 2001 год - школьники знают отлично, то остальные вопросы стали для участников квиза неожиданными. Например, в СУЭК работает более 70 000 сотрудников, это как население среднего российского города, Минусинска или Черногорска.

- Мне понравилась игра. Вопросы были и простые, и сложные, но очень интересные, - делится впечатлениями Софья Вицко из Бородино. Кстати, бородинские команды "Локомотив" и "Уголек" заняли первое и второе место. - Мы тщательно готовились – приходили в нашу библиотеку, читали книги, которые СУЭК недавно подарила ей, – про уголь, про наш разрез.

- Для нас самым трудным был последний этап с разгадыванием ребусов, - говорит Павел Маслов из Шарыпово. Его команда стала по итогам квиза третьей. - В целом задания были очень интересными, ценными для расширения кругозора. Мне очень понравилось.

- Формат игры понравился, - поддерживает Дарья Теркина из Назарово. - Хотя мы видели другие команды через экраны, все равно чувствовался азарт, как будто мы в одной аудитории. Мы остались с очень хорошими впечатлениями.

КСТАТИ

В условиях пандемии коронавируса СУЭК активно использует онлайн-форматы в работе с молодежью. В марте этого года компания провела телемост в рамках цикла «20 встреч с героями», на котором ребята встретились с врачами шахтерских городов - победителями и призерами межрегионального конкурса «Земский доктор» (организованный СУЭК), чтобы поблагодарить медиков за труд. Соорганизаторами мероприятия выступили городские библиотеки.