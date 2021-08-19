В Красноярске на выходных пойдут дожди, и резко похолодает до +7 градусов Фото: Мария ЛЕНЦ

Грядущие выходные в Красноярске ничего хорошего местным жителям в погодном плане не несут. После относительно теплой рабочей недели в город возвращаются похолодание, тучи и дожди. Рассказываем, какой будет погода в Красноярске на выходные 21-22 августа 2021.

Фото: Мария ЛЕНЦ

По прогнозу погоды в Красноярске на выходные от GISMETEO, выходные начнутся с осеннего холода и мороси. Днем температура воздуха составит безрадостные +17 градусов максимум. Будет идти дождь, а солнце скроется за тучами. Поднимется сильный ветер, возможны порывы до 11 метров в секунду. Атмосферное давление также будет очень высоким – до 749 мм рт.ст. Ночью и вовсе похолодает до +11 градусов.

Прогноз погоды в Красноярске на воскресенье 22 августа 2021 более оптимистичный. Синоптики обещают прохладу, дневная температура составит около +20 градусов. При этом будет достаточно солнечно, без тучи, дождей и гроз. Однако ветер не стихнет, возможны порывы до 9 метров в секунду. Ночью в Красноярске вновь резко похолодает до +11 градусов. Атмосферное давление продолжит повышаться, на этот раз – до 752 мм рт.ст.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Прогноз от Гидрометцентра еще менее радостный. Синоптики обещают Красноярску в субботу 21 августа дневную температуру в +15 градусов. Будет пасмурно, небо покроют тучи, возможны осадки. Ветер ожидается умеренным – до 3-6 метров в секунду. Ночью резко похолодает +9 градусов. Атмосферное давление около 740-743 мм рт.ст.

В воскресенье 22 августа синоптики обещают красноярцам около +19 градусов. Осадков не будет, но погода останется пасмурной, солнце будет выглядывать из-под туч редко. Ветер немного стихнет. При этом повысится атмосферное давление – до 744 мм рт.ст. Ночь с воскресенья на понедельник будет самой холодной за все лето! Температура упадет до +7 градусов.

Но синоптики призывают не унывать, и обещают, что следующая неделя будет теплее.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Однако мэрия Красноярска уже объявила штормовое предупреждение на пятницу и субботу. Жителей Красноярска предупреждают о возможных сильных ливнях, грозах и шквалистом ветре до 20 метров в секунду.

Напоминаем, единый телефон вызова экстренных служб в Красноярске – «112».