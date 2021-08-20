Последние новости Красноярска на 19 августа 2021: подробности гибели депутата на Камчатке, командировка красноярских пожарных в Якутию и ремонт опасной подпорной стены Фото: Мария ЛЕНЦ

«КП-Красноярск» подводит итоги минувших суток. Публикуем последние новости Красноярска на 19 августа.

«Лавина его обошла, а тут»: чудом выживший при ударе стихии депутат погиб, сорвавшись с Ключевской сопки на Камчатке

Напомним, 18 августа пришла трагическая новость: он вместе с товарищем разбился при восхождении на Ключевскую сопку на Камчатке. Спасатели нашли тела обоих на высоте в 3 500 метров. (подробнее)

Трое красноярцев отправились в Якутию тушить лесные пожары

В Якутии продолжают бушевать страшные лесные пожары. Тысячи специалистов и простых горожан упорно пытаются избавить Якутию от огня. К ним присоединяются волонтеры со всей России, вот и из Красноярского края отправились трое парней из села Березовка. (подробнее)

В Центральном районе Красноярска опасная подпорная стена угрожает детскому саду

Как сообщает мэрия Красноярска, ремонтировать будут подпорную стену на Любы Шевцовой, 82-84. Сейчас объявлены торги на, а потратить на работы планируется 3,6 миллиона рублей. Из-за дождей состояние и без того аварийной подпорной стены ухудшилось. Все усложняется тем, что ниже по склону расположен детсад. (подробнее)

В Красноярске после ремонта открылось детское травматолого-ортопедическое отделение 20-й больницы

В Красноярске завершился ремонт детского травматолого-ортопедическое отделения 20-й больницы. Как сообщают в минздраве, оно вновь распахнуло свои двери и уже готово принимать маленьких пациентов. (подробнее)

Житель Красноярска отправится в колонию на 13 лет за подготовку несовершеннолетнего к теракту

Жителя Красноярска приговорили к 13 годам колонии строго режима за подготовку подростка к теракту. Как сообщают в пресс-службе УФСБ, с августа по октябрь 2019 года мужчина обучал несовершеннолетнего собирать самодельные взрывные устройства. (подробнее)