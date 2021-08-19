«Мы – многодетные и этим гордимся»: семья из Красноярского края победила во Всероссийском конкурсе

Семья из Красноярского края победила во Всероссийском конкурсе. Фото: сайт правительства края

В селе Селиваниха Минусинского района живет молодая семья Павловых: Александр, Алена и трое их детей. Супруги работают в местном Доме культуры. По роду своей деятельности часто участвуют в различных конкурсах и фестивалях. И когда узнали в начале года о том, что начинается подготовка к Всероссийскому конкурсу «Семья года», решили попробовать свои силы.

Сначала конкурс проводился на региональном этапе, как и в прошлом году – в онлайн-формате. Эксперты оценивали портфолио семей, их визитные карточки и активное участие в социальной жизни родного края. Павловы успешно выдержали испытания. К слову, в начале августа, когда губернатор Красноярского края побывал с рабочим визитом в Минусинске, он пообщался с семьей и пожелал им успеха в финале всероссийского отбора.

Всего в финале приняли участие 366 семей со всей России по пяти номинациям: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Семья – хранитель традиций», «Золотая семья России». Победителями стали 85 конкурсантов, среди которых в номинации «Молодая семья» и Павловы.

- Мы молодая, многодетная семья и гордимся этим! Да, это не просто воспитывать трёх ребятишек, при этом быть активным и разносторонне развитым человеком. Но вся усталость проходит, когда ты видишь плоды этих стараний, когда наши дети добиваются успеха и побед, – говорит Алена Павлова. – Нас многие спрашивают, вы не устаете друг от друга? Вы всегда и везде вместе – и на работе, и дома! Помимо того, что мы муж и жена, мы – коллеги. Творчество всегда сопровождает нас в жизни. Мы смотрим в одном направлении и понимаем друг друга во многом. Проводя большое мероприятие на одной сцене, мы всегда чувствуем поддержку и опору друг для друга. Все волнение проходит, когда рядом находится плечо самого близкого человека.

- Всероссийский конкурс «Семья года» – одно из мероприятий национального проекта «Демография», цель которого еще раз на примерах крепких семей-участниц показать ценность и престиж ответственного родительства, благополучного, счастливого детства, сохранения семейных традиций. И нас очень радует, что с каждым годом в Красноярском крае все больше граждан нацелены на создание больших и дружных семей, – отметила министр социальной политики Красноярского края Ирина Пастухова.

Добавим, что всероссийский конкурс «Семья года» в России проводится с 2016 года. Организаторы конкурса – министерство труда и социальной защиты РФ и Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Красноярский край подключился к участию в конкурсе в 2017 году. За пять лет участие в нем приняли почти 500 семей.