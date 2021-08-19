Что нужно сделать до начала зимы, чтобы не мерзнуть в квартире и сэкономить на отоплении

Фото: Мария ЛЕНЦ

Чтобы в домах было тепло нужно подтоговить не только тепловые сети и оборудование на ТЭЦ, но утеплить сам дом. Это поможет не только комфортно пережить зиму, но и сэкономить на отоплении. Рассказываем, что для этого нужно сделать.

Проверяем окна

При обследовании домов тепловизором выяснилось, что наибольшие утечки тепла происходят через окна квартир. Это встречается не только в старых домах, но и в новостройках. Через неплотно прилегающие оконные рамы образуются «мостики холода», через которые тепло уходит на улицу. Обратить внимание нужно на уплотнители. От них зависит степень теплоизоляции, защита помещений от посторонних шумов, проникновения пыли с улицы. При осмотре окна убедитесь, что уплотнитель не потрескался, не имеет разрезов, плотно прилегает к стеклу и пластику. На ощупь материал должен быть достаточно упругим и эластичным. Если уплотнитель не в лучшем состоянии, то его стоит заменить.

Утепляем фасад дома

К сожалению, чтобы платить за отопление меньше утеплить только свою квартиру недостаточно, даже в том случае, если у вас стоят счетчики на отопление. За отопление дома в целом также платят жители. Так что, если квартира утеплена, а на чердаке дома гуляет ветер — никакой экономии не получится. Какие работы нужно сделать в первую очередь: восстановить плотное примыкание дверных и оконных проёмов; утеплить чердак, отремонтировать межпанельные швы. Эту работу должна делать управляющая компания.

Подробнее о том, какие обязательные работы должна провести ваша управляющая компания для подготовки дома к зиме читайте тут.