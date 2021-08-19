Красноярскому бизнесмену Анатолию Быкову продлили срок содержания под стражей

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Красноярский предприниматель Анатолий Быков остается под стражей в СИЗО до 6 октября. Как сообщают в пресс-службе Следственного комитета, такое решение принято судом 19 августа, после ходатайства следователя первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ. Такие меры связаны с тем, что сейчас Быков знакомиться с материалами уголовного дела.

Напомним, что предприниматель обвиняется в подстрекательстве к совершению убийства по найму и в подстрекательстве к покушению на совершение убийства двух лиц, по найму.

По версии следователей, Анатолий Быков осень 2004 года договорился со своим знакомым об убийстве 42-летнего бизнесмена. За исполнение Быков пообещал 50 тысяч долларов. После того, как стороны ударили по рукам, киллер начал выслеживать жертву, чтобы найти наиболее подходящий момент для убийства.

18 января 2005 года, на Ады Лебедевой, 66, исполнитель подкараулил бизнесмена, и четырежды выстрелили в него. После убийства он скрылся. Быков же заплатил киллеру лишь 10 тысяч долларов. Снижение гонорара он объяснил тем, что знакомый затянул с подготовкой убийства.

Помимо этого, в отношении бизнесмена заведено еще 4 уголовных дела. Статьи тяжелые: убийства, руководство преступным сообществом, а также уклонение от уплаты налогов. Размер - особо крупный.

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