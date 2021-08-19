За право изменить Центральный парк в Красноярске боролись 43 фирмы из 37 городов мира. Фото: сайт администрации Красноярска

В прошлом 2020 году состоялся конкурс на разработку концепции развития Центрального парка в Красноярске. Посыл был такой: сейчас этот островок зелени в историческом центре города застыл в своем развитии, он такой же, как был 20 и 30 лет назад. Пора меняться. Конкурс вызвал большой интерес в профессиональном сообществе архитекторов. На суд экспертного жюри поступило 43 заявки от проектных команд 37 городов мира, в том числе из Европы, Австралии, Америки, Индии, Китая, Японии.

Победителем оказался проект совместной российско-британской компании. Однако его пришлось немного подкорректировать. Реконструкция парка займет 3 года, начнется уже нынче, а завершится в 2024-м. Затраты на парк оцениваются в сумму 1,2 миллиарда рублей. Работа пройдет в 4 этапа. На первом займутся входной группой – все три входа в парк будут приведены к единому стилю. Затем подрядчики примутся за западную часть парка (которая со стороны Исторического квартала), там будет две площадки для юных посетителей, у них уже есть название – «Столбы» и «Берлога».

На третьем этапе в восточной части парка обустроят территорию для скульптур, медиацентр. В планах обновить колесо обозрения, установить новое, выше прежнего. И напоследок, на четвертом этапе, будут устанавливать смотровые площадки, построят пешеходный мост к Енисею. Что насчет детской железной дороги? Конечно же, она останется, без нее парк нельзя представить. Ее также обновят.