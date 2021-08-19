Красноярские депутаты проинспектировали благоустройство правобережной набережной

С просьбой отремонтировать этот участок жители правобережья обратились к депутатам Красноярского городского Совета два года назад, было решено включить набережную за торговым центром в голосование, по результатам которого выбираются общественные пространства для благоустройства по национальной программе «Формирование комфортной городской среды». Красноярцы поддержали идею, и проект получил федеральное финансирование.

Сейчас за тем, как обновляется набережная, пристально следят и депутаты, и сами горожане. Накануне народные избранники проверили, как продвигаются работы. Выяснилось, что проект должен быть завершён в запланированные сроки – набережная станет доступной для прогулок уже нынешней осенью. Подрядчику осталось сделать несколько финальных ландшафтных штрихов. Рабочие демонтировали подпорную стену, завезли грунт, уложили рулонный газон и сейчас укладывают брусчатку, устанавливают уличную мебель, монтируют сцену. До конца августа отремонтируют пешеходные зоны, лестницы, освещение, поставят скамейки, беседки и карусели.

Как отметила по итогам инспекции председатель Красноярского городского Совета депутатов Наталия Фирюлина, набережная в районе сквера Энтузиастов – уникальное место, а после реконструкции оно станет ещё более удобным и красивым.

«Этот участок набережной имеет своё индивидуальное лицо. Здесь она кардинально шире, чем на Абаканской протоке, в этом её преимущество. Мне нравится,что используются её естественные возможности–сформирован амфитеатр, сцена. Думаю, что здесь будет много событий, куда смогут приходить красноярцы.Прекрасно, что город подошёл к благоустройству комплексно: в прошлом году привели в порядок парковое пространство, сейчас завершаются работы непосредственно на набережной. Судя по подходам, которые демонстрируют глава района, подрядчики, заказчик, проект стоит потраченных бюджетных денег. Радует, что сохранены зелёные насаждения, к которым добавились новые деревья – ещё весной высадили 40 крупных ёлочек, и ухаживали за ними по-честному, чтобы прижились», - рассказала Наталия Фирюлина.

По словам депутата Горсовета от Кировского района Николая Олюнина, набережная благоустраивается по современным стандартам доступной среды для всех людей, в том числе и для мам с колясками и для инвалидов-колясочников. Здесь уже завершается монтаж пандуса, будет построен деревянный настил, по которому можно спуститься к воде. Олюнин признался, что часто приезжает на эту набережную, и отметил, что, как и всем горожанам, ему хочется, чтобы работы выполнялись качественно, поэтому и участвует в депутатском контроле проекта.

«Как говорит мэр Сергей Ерёмин, правый и левый берег играют в пинг-понг, но мне хочется, чтобы правый берег уже начал побеждать, чтобы со временем всё больше людей приезжали погулять на набережную. Сейчас и я, и другие красноярцы видим, что правый берег идёт в правильном направлении, что набережная развивается», - поделился впечатлениями депутат.

Добавим, что по проекту этот участок набережной разделили на три уровня. Нижний ярус предназначен для комфортных прогулок вдоль берега. Здесь запланирована велодорожка и зона ожидания речного транспорта. Средний ярус – для встреч и спокойного отдыха. Верхний – для различного рода активностей.