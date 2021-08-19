Житель Красноярска отправится в колонию на 13 лет за подготовку несовершеннолетнего к теракту

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Жителя Красноярска приговорили к 13 годам колонии строго режима за подготовку подростка к теракту. Как сообщают в пресс-службе УФСБ, с августа по октябрь 2019 года мужчина обучал несовершеннолетнего собирать самодельные взрывные устройства (СВУ).

Помимо этого, осужденный передал подростку обрез гладкоствольного охотничьего ружья с комплектом боеприпасов. Силовики смогли пресечь противоправную деятельность и задержали жителя Красноярска. В его отношении заведено уголовное дело по статьям «Содействие террористической деятельности», «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов», «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств».

Расследование завершено, суд вынес обвинительный приговор.

- 1-ым Восточным окружным военным судом житель г. Красноярска признан виновным в совершении указанных преступлений с назначением наказания в виде лишения свободы на срок 13 лет с отбыванием в колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба УФСБ по Красноярскому краю.

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