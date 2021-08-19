Последние новости Красноярска на 18 августа 2021: гибель депутата на Камчатке, новый пешеходный мост на Татышев и изменения схемы движения в центре города Фото: Мария ЛЕНЦ

«КП-Красноярск» подводит итоги минувших суток. Публикуем последние новости Красноярска на 18 августа 2021.

Депутат из Красноярского края погиб, сорвавшись с вулкана Ключевская сопка

Зарегистрированная тургруппа, в которую входил депутат Железногорского Горсовета Андрей Закалин, двигалась на знаменитый вулкан Ключевская сопка. На высоте 4100-4200 метров двое мужчин сорвались со склона при спуске с ледника. Оба туриста погибли, одним из них был Андрей Закалин. (подробнее)

Сергей Еремин пообещал красноярцам пешеходный мост из Зеленой Рощи на Татышев

От набережной на остров Татышев появится пешеходный мост, который позволит создать магистральный пешеходный маршрут – от Гвардейского парка на окраине Зеленой Рощи до Николаевского моста. (подробнее)

В Красноярске временно перекроют выезд на улицу Карла Маркса

Изначально планировалось, что из-за строительства пешеходного моста у БКЗ движение на улице Парижской коммуны будет односторонним, однако затем городские власти решили оставить все, как есть. Тем не менее, большая часть ограничений останется в силе. (подробнее)

Жителям нескольких улиц на правобережье Красноярска досрочно вернут горячую воду

16 августа 2021 года горячую воду отключили сразу в 5 районах Красноярска. Но на части правобережных улиц отключение продлилось лишь один день. Повезло жителям части Свердловского района – в окрестностях Затона и Цирка. 18 августа 2021 после 15:00 часов горячая вода вернулась еще по 110 адресам на стыке улиц Матросова, Свердловской и 60 лет Октября. В СГК составили список адресов. (подробнее)

«Садизм, разврат и подрыв моральных устоев»: многодетный отец поставил концерт Моргенштерна в Красноярске под угрозу

26 сентября в Красноярске должен состояться концерт скандального уфимского репера Моргенштерна. Многочисленные фанаты исполнителя уже потирают руки в нетерпении, но хлебом, солью артиста встретить готовы далеко не все. (подробнее)