Ремонтировать нельзя построить: в Красноярске два десятка старейших зданий школ нуждаются в капремонте

Фото: Михаил ЮЖАКОВ

И школа № 51, в которой выросло не одно поколение, – своего рода центр притяжения. Но есть проблема – школе уже 60 лет, она нуждается в капитальном ремонте. Без него вопрос о ее закрытии может встать ребром.

На минувшей неделе депутаты красноярского городского Совета проводили выездное совещание, осматривая нуждающиеся в капитальном ремонте образовательные учреждения. В том числе посетили и школу № 51. И по итогам было принято несколько важных решений, касающихся в целом старейших школ Красноярска.

Есть только год

Депутатская комиссия горсовета совместно с управлением образования города регулярно обновляет список проблемных школ, прослуживших полвека и больше. Сейчас в списке 20 школ требуют капитального ремонта или реконструкции. И еще 7, в частности, школа № 51, в стадии обследования.

По словам директора образовательного учреждения Ирины Колупаевой, в последний раз капремонт у них начался в 2002 году и продлился 7 лет. Тогда еще допускалось, чтобы дети учились в одной половине, рабочие занимались другой. Позже, в 2009 году, выяснилось, что необходимо усилить стену – и снова ремонт: на кирпичную кладку наложили металлические крепления. Теперь заявляет о себе кровля.

Фото: Михаил ЮЖАКОВ

По заключению экспертов, школа может функционировать еще один учебный год, до августа 2022-го. А дальше управление образования города может получить предписание, что здание небезопасно и его нужно закрыть. Только представьте: детей придется срочно перевозить в другие учреждения. Учитывая местонахождение 51-й школы, ездить им придется далеко, а общественный транспорт по узким улицам частного сектора в Покровке ходит очень ограниченно.

Депутатская комиссия пришла к выводу, что необходимо начать подготовку к капремонту школы заранее: весной заказать комплексное обследование – кровли, стен, инженерных сетей. И уже имея заключение экспертов, включить школу в программу капремонта и поставить ее на финансирование, заказать проектно-сметную документацию.

По словам заместителя начальника управления образования администрации Красноярска Андрея Сигиды, такое исследования уже прошли школы № 21 и 22 - проектно-сметная документация на капремонт по ним уже проходит госэкспертизу. Для школы № 70 и лицея № 11 проекты разрабатываются.

А если построить новую

«Может, лучше построить новую школу?» – прозвучало на совещании. Запас прочности 60-летнего здания снижается. Можно потратить десятки миллионов рублей сейчас, но спустя 10 лет вновь потребуется ремонт. Что если сейчас вложиться в строительство новой школы, которая прослужит верой и правдой еще полвека? Идея отличная, но не все так просто.

Как пояснил ситуацию депутат горсовета Александр Дроздов: «Строительство новой школы на этом месте экономически целесообразнее. Но, к сожалению, у нас нет типовых проектов, рассчитанных до 500 учащихся. Сейчас в Красноярске строятся школы, рассчитанные на 1,3 тысячи детей минимум».

Фото: Михаил ЮЖАКОВ

Действительно, в новых микрорайонах возводятся целые образовательные комплексы. Например, «Покровский» (школа № 153) – в нем 2700 детей. Школа № 155 – почти 2 тысячи. Из новых - возводится такая же огромная школа на Бугаче. И так далее. А здесь, в старой тихой Покровке, для такой огромной школы места нет. Во-первых, не позволяет площадь участка. Во-вторых, детей в округе не хватит, чтобы ее наполнить. Подобная ситуация и с другими «возрастными» школами в городе, где совершенно нет места для расширения.

- Сегодня мы приняли решение, заложить в бюджет города на 2022 год средства на экспертизу здания 51-й школы. И пока проводится эта работы, мы должны в оптимальные сроки определиться с типовыми проектами для школ до 500 человек. Для образовательной системы нашего города это актуальный вопрос, - подытожил итоги выездного совещания Александр Дроздов.