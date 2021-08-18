Заниматься спортом полезно, комфортно и... выгодно!

Фото: ИВАНОВА Диана

Безопасность и инновации

Новое покрытие, максимально современное и качественное, отвечающее требованиям Международной федерации футбола, появилось благодаря реализации федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография». В прошлый раз футбольное поле в манеже меняли семь лет назад. Но на поле постоянно тренируются 3 команды ФК «Енисей»: основная, женская и молодежная, а также более 500 воспитанников спортивной школы олимпийского резерва по футболу «Енисей», кроме того, манеж открыт и для частных футбольных школ и жителей Красноярска, поэтому покрытие порядком износилось. Высота ворса нового покрытия на 20 миллиметров больше, чем у старого, что сделает тренировки футболистов более комфортными и безопасными, а сам газон прослужит значительно дольше. Кстати, данное покрытие рекомендовано к применению в России на стадионах самого высокого уровня.

Фото: ИВАНОВА Диана

На контроле власти

Строительство и реконструкция спортивных объектов в Красноярском крае находятся на особом контроле губернатора Александра Усса. Ведь для того чтобы добиться высоких результатов, нужно начинать работать с самыми юными кадрами. И те, кто реально подает большие надежды, в дальнейшем нуждаются в качественном инвентаре и комфортных спортивных объектах, чтобы возможность тренироваться в Красноярском крае была само собой разумеющейся и юниоры не уезжали в столицу:

-У нас появилось поле самого последнего поколения, имеющее сертификат FIFA, - комментирует Олег Долынюк, директор СШОР по футболу «Енисей». – При монтаже были использованы самые современные материалы – кварцевый песок, полимерный дренажный модуль, амортизирующий наполнитель. По своим характеристикам он максимально приближен к травяному покрытию.

Олег Долынюк, директор СШОР по футболу «Енисей» Фото: ИВАНОВА Диана

Кстати, дополнительно к модернизации покрытия манеж получил технику (колесный мини-трактор с навесным оборудованием) для ухода за футбольным полем, ведь любой качественный продукт в дальнейшем должен обеспечиваться и качественным обслуживанием. Команды с нетерпением ждали обновленный манеж:

- Очень хотелось новый манеж, - делится радостью Аида Гайстенова, игрок «Енисея». – И когда я зашла первый раз на поле, просто ахнула! На старом покрытии мы тоже нормально играли, но здесь использованы современные технологии, и это очень заметно.

В целом в рамках нацпроекта «Демография» в этом году будут оборудованы 6 площадок ГТО, физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа в Советском районе Красноярска и в Железногорске, крытый каток с искусственным льдом в Канске. Кроме того, спортшколы края получат современное спортивное оборудование и инвентарь.

Расширяя горизонты

В 2019 году в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» было полностью реконструировано и уложено новое футбольное поле на спорткомплексе «Металлург». В прошлом году СШОР по футболу «Енисей» получила большой комфортабельный автобус на 44 места для перевозки детей. Участвуя в национальных проектах, школа получила значимую поддержку федерального и краевого бюджетов для улучшения своей материально-технической базы.

Фото: ИВАНОВА Диана

ДОСЛОВНО

Павел Ростовцев, министр спорта Красноярского края:

- Одно из самых важных направлений нашей работы – оснащение спортивных школ региона современным и качественным оборудованием. В этом стремлении нам очень помогает федеральный проект «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография». От качественного инвентаря во многом зависят результаты наших спортсменов.

Фото: ИВАНОВА Диана

А В ЭТО ВРЕМЯ

Но реализация федеральных проектов не ограничивается крупными городами. Их задача - обеспечить доступность и комфорт социальных услуг всем жителям большой страны – и горожанам, и сельчанам. Так, в рамках проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» воспитанники спортивной школы олимпийского резерва города Назарово получили новый инвентарь и оборудование для залов по спортивной борьбе. МАУ «СШОР» города Назарово имеет пять отделений: спортивная (вольная) борьба, кикбоксинг, дзюдо, лыжные гонки и биатлон. В школе занимаются 652 спортсмена. Пятеро из них входят в состав сборной России, 66 спортсменов выступают за сборные команды Красноярского края. Среди воспитанников и выпускников школы немало победителей и призёров российских и международных соревнований.

На оснащение школы было выделено 3,9 млн рублей . В ней появятся новые гантели и гири, гимнастические маты, баскетбольные и футбольные мячи, массажные кушетки и весы, стеллажи для хранения гантелей, ноутбуки и информационное табло и многое другое. И ребята, и их тренеры будут получать удовольствие от занятий спортом в комфортной среде:

- Я сама воспитанница назаровской школы, с 2006 года работаю здесь тренером по вольной борьбе, - делится Анастасия Руденко, тренер по вольной борьбе «СШОР» г. Назарово, победитель первенства Европы. - За всё это время не помню, чтобы школа сразу получила так много нового и нужного инвентаря. Сейчас получим несколько новых комплектов мячей. На тренировочных манекенах наши спортсмены учатся делать броски. С помощью лонжи борцы отрабатывают технику исполнения сальто. Конечно, мы очень рады и ждём, когда начнём тренироваться с новым оборудованием.

Благодаря соглашению с Минпромторгом новое оборудование уже получили спортивные школы Красноярска, Ачинска, Иланского и Саянского районов:

- Назарово славится своей школой вольной борьбы, - говорит Павел Ростовцев, министр спорта красноярского края. - Уверен, что теперь этот вид спорта в городе будет еще более популярен.

В ближайшее время в рамках соглашения в спортшколу им. Б.Х. Сайтиева поступит аппаратно-программный комплекс для изучения потенциала и организации более эффективных тренировок спортсменов.

По мнению первого заместителя председателя Законодательного Собрания Красноярского края Сергея Попова, полученный инвентарь поможет повысить качество подготовки спортсменов, их уровень участия в краевых и российских соревнованиях.

ВАЖНО

Вступил в силу законопроект, по которому россияне могут получить налоговый вычет за расходы на физкультурно-оздоровительные услуги, в частности, на посещение спортзалов, бассейнов и фитнес-клубов.

Вычет будет применяться к доходам, полученным начиная с 1 января 2022 года. Его можно будет получить на услуги организаций и индивидуальных предпринимателей, включенных в соответствующий список Минспорта, который сформируют в ближайшее время. Согласно новому закону россияне смогут вернуть 13% от расходов на спортивные занятия на максимальную сумму 120 тыс. рублей в год. Получить «спортивный» вычет можно будет не только на себя, но и на несовершеннолетних детей, в том числе усыновленных. Максимальный размер вычета -15,6 тыс. рублей. Для получения вычета налогоплательщику нужно будет предоставить документы, которые подтверждают расходы на оплату физкультурно-оздоровительных услуг (копию договора и кассовый чек).