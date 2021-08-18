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Общество18 августа 2021 9:05

РУСАЛ выбрал победителей

44 экологических проекта получат поддержку компании по итогам ежегодного конкурса экологических инициатив «Зелёная волна»
Екатерина ПЕРЫШКИНА
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Фото: с сайта fscp.ru

Фото: с сайта fscp.ru

Компания РУСАЛ направит 3,9 млн рублей на реализацию проектов-победителей, благодаря чему в восьми регионах России будут реализованы инициативы по озеленению открытых общественных пространств, экологическому просвещению и внедрению практик разумного потребления.

Поддержка инициатив – важная цель

О конкурсе и народных инициативах, которые с каждым годом становятся все оригинальней, рассказал на радио «Комсомольская правда» Александр Дроздов, заместитель директора алюминиевого дивизиона компании РУСАЛ.

Александр Дроздов, заместитель директора алюминиевого дивизиона компании РУСАЛ

Александр Дроздов, заместитель директора алюминиевого дивизиона компании РУСАЛ

Фото: Мария ЛЕНЦ

- Александр Сергеевич, в чем суть конкурса, который проводится компанией уже несколько лет, сохраняется ли его актуальность через время?

- Основные цели этого конкурса – финансово поддержать инициативные группы неравнодушных граждан и дать им возможность реализовать проекты. Часто у людей много интересных идей, но не хватает средств на их реализацию. Конкурс «Зеленая волна» проводится на правах софинансирования, и средства мы выделяем только тем, кто готов действительно заниматься и вкладываться сам. Поддержка таких волонтерских проектов – наш вклад в развитие местного самоуправления. Это для меня важно вдвойне, так как помимо работы в компании РУСАЛ, как депутат в Красноярском городском Совете я возглавляю постоянную комиссию по самоуправлению. Задача по развитию разного рода инициатив сегодня очень важна. Это все понимают, в том числе и бизнес, который поддерживает такие начинания.

Макулатурная мастерская и съедобная посуда

- Как в этом году проходил конкурс?

- Конкурс, объявленный в апреле 2021 года, собрал 247 заявок. Среди участников — некоммерческие организации, государственные и муниципальные учреждения, товарищества собственников жилья и социальные предприниматели. Конкурсная комиссия состоит не только из специалистов Центра социальных программ. Мы стараемся привлекать сторонних экспертов – как красноярских, так и из других регионов. Все проекты подверглись пристальному изучению и жесткой экспертизе. В итоге в номинации «Озеленение и благоустройство» победили 35 проектов. Ещё 9 проектов признаны лучшими в номинации «Экоинициатива». Все они получат гранты на сумму до 100 тысяч рублей.

- Какие проекты поддержали?

- Непосредственно в Красноярском крае победителям было выдано около миллиона рублей. К примеру, в одной из школ Ачинска будет оборудована мини-мастерская по переработке макулатуры и изготовлению предметов декора из вторичного сырья. Красноярские экопредприниматели из СФУ откроют производство съедобной посуды из доступного местного сырья – ранеток, моркови, свеклы, а затем тиражируют эту практику на городские школы и детские сады.

- Кто заявляется с инициативами? Можете раскрыть портрет среднестатистического конкурсанта?

- Его нельзя нарисовать. Среди победителей – и сложившиеся коллективы, и обычные инициативные группы, которые не имеют юридического статуса. В конкурсах участвуют люди разных возрастов. Радует, что достаточно активную позицию занимает и молодежь, и пенсионеры, и граждане среднего возраста. В этом году мы вручали гранты в дворике Литературного музея, который как раз в 2017 году был благоустроен в том числе за счет гранта РУСАЛа. Люди приходили на церемонию награждения не только получить грант, но и пообщаться между собой, зарядиться позитивом. Такое взаимодействие нас всех эмоционально обогащает.

Информация доступна

- Где инициативные граждане могут получать необходимую информацию о грантах?

- Для того, чтобы эффективно заниматься этим направлением, компания РУСАЛ создала подразделение – Центр социальных программ. И нам очень повезло, что он базируется в Красноярке. Специалисты центра ведут разъяснительную работу с населением и на этапе информирования, и в ходе подачи заявок, помогают оформить документацию.

Следующий конкурс «Зеленая волна» будет объявлен в начале 2022 года. В целом, все акции, которые реализует компания, продолжатся. Мы работаем в интересах горожан, поэтому все, что нужно красноярцам, стараемся учесть. Я хочу пожелать всем жителям края активно участвовать не только в русаловских акциях, но и во всех мероприятиях, которые нацелены на поддержку нашего гражданского общества. Будьте активны и не сомневайтесь, что ваша инициатива будет поддержана и оценена по достоинству. Этому есть масса примеров.

НАША СПРАВКА

Конкурс «Зеленая волна» проходит с 2017 года в рамках социальной программы РУСАЛа «Помогать просто», направленной на развитие корпоративного и общегородского волонтерства. География конкурса охватывает восемь регионов присутствия компании.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ