РУСАЛ выбрал победителей

Фото: с сайта fscp.ru

Компания РУСАЛ направит 3,9 млн рублей на реализацию проектов-победителей, благодаря чему в восьми регионах России будут реализованы инициативы по озеленению открытых общественных пространств, экологическому просвещению и внедрению практик разумного потребления.

Поддержка инициатив – важная цель

О конкурсе и народных инициативах, которые с каждым годом становятся все оригинальней, рассказал на радио «Комсомольская правда» Александр Дроздов, заместитель директора алюминиевого дивизиона компании РУСАЛ.

Александр Дроздов, заместитель директора алюминиевого дивизиона компании РУСАЛ Фото: Мария ЛЕНЦ

- Александр Сергеевич, в чем суть конкурса, который проводится компанией уже несколько лет, сохраняется ли его актуальность через время?

- Основные цели этого конкурса – финансово поддержать инициативные группы неравнодушных граждан и дать им возможность реализовать проекты. Часто у людей много интересных идей, но не хватает средств на их реализацию. Конкурс «Зеленая волна» проводится на правах софинансирования, и средства мы выделяем только тем, кто готов действительно заниматься и вкладываться сам. Поддержка таких волонтерских проектов – наш вклад в развитие местного самоуправления. Это для меня важно вдвойне, так как помимо работы в компании РУСАЛ, как депутат в Красноярском городском Совете я возглавляю постоянную комиссию по самоуправлению. Задача по развитию разного рода инициатив сегодня очень важна. Это все понимают, в том числе и бизнес, который поддерживает такие начинания.

Макулатурная мастерская и съедобная посуда

- Как в этом году проходил конкурс?

- Конкурс, объявленный в апреле 2021 года, собрал 247 заявок. Среди участников — некоммерческие организации, государственные и муниципальные учреждения, товарищества собственников жилья и социальные предприниматели. Конкурсная комиссия состоит не только из специалистов Центра социальных программ. Мы стараемся привлекать сторонних экспертов – как красноярских, так и из других регионов. Все проекты подверглись пристальному изучению и жесткой экспертизе. В итоге в номинации «Озеленение и благоустройство» победили 35 проектов. Ещё 9 проектов признаны лучшими в номинации «Экоинициатива». Все они получат гранты на сумму до 100 тысяч рублей.

- Какие проекты поддержали?

- Непосредственно в Красноярском крае победителям было выдано около миллиона рублей. К примеру, в одной из школ Ачинска будет оборудована мини-мастерская по переработке макулатуры и изготовлению предметов декора из вторичного сырья. Красноярские экопредприниматели из СФУ откроют производство съедобной посуды из доступного местного сырья – ранеток, моркови, свеклы, а затем тиражируют эту практику на городские школы и детские сады.

- Кто заявляется с инициативами? Можете раскрыть портрет среднестатистического конкурсанта?

- Его нельзя нарисовать. Среди победителей – и сложившиеся коллективы, и обычные инициативные группы, которые не имеют юридического статуса. В конкурсах участвуют люди разных возрастов. Радует, что достаточно активную позицию занимает и молодежь, и пенсионеры, и граждане среднего возраста. В этом году мы вручали гранты в дворике Литературного музея, который как раз в 2017 году был благоустроен в том числе за счет гранта РУСАЛа. Люди приходили на церемонию награждения не только получить грант, но и пообщаться между собой, зарядиться позитивом. Такое взаимодействие нас всех эмоционально обогащает.

Информация доступна

- Где инициативные граждане могут получать необходимую информацию о грантах?

- Для того, чтобы эффективно заниматься этим направлением, компания РУСАЛ создала подразделение – Центр социальных программ. И нам очень повезло, что он базируется в Красноярке. Специалисты центра ведут разъяснительную работу с населением и на этапе информирования, и в ходе подачи заявок, помогают оформить документацию.

Следующий конкурс «Зеленая волна» будет объявлен в начале 2022 года. В целом, все акции, которые реализует компания, продолжатся. Мы работаем в интересах горожан, поэтому все, что нужно красноярцам, стараемся учесть. Я хочу пожелать всем жителям края активно участвовать не только в русаловских акциях, но и во всех мероприятиях, которые нацелены на поддержку нашего гражданского общества. Будьте активны и не сомневайтесь, что ваша инициатива будет поддержана и оценена по достоинству. Этому есть масса примеров.

НАША СПРАВКА

Конкурс «Зеленая волна» проходит с 2017 года в рамках социальной программы РУСАЛа «Помогать просто», направленной на развитие корпоративного и общегородского волонтерства. География конкурса охватывает восемь регионов присутствия компании.