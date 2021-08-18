Красноярск накануне выборов: что к чему

Фото: Мария ЛЕНЦ

Несколько дней остается до начала активной фазы агитации перед выборами-2021. Напомним, в сентябре Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации обновит свой состав, в том числе и депутатами от Красноярского края. Одновременно с выборами в Госдуму, голоса неравнодушных красноярцев и жителей края определят народных избранников и в наш региональный парламент - Законодательное Собрание Красноярского края четвертого созыва.

В этом году формат изменится – вместо одного единого дня голосования, процедура продлится три дня, с 17 до 19 сентября.

К слову, выборная традиция в крае специфическая: пониженное внимание к выборам всех уровней (за исключением, пожалуй, выборов Президента) – это четкий краевой тренд, прослеживающийся еще со времен Александра Лебедя. Самые многочисленные выборы за новейшую историю региона – выборы Валерия Зубова на пост губернатора. Но активность красноярского избирателя тех лет – это уже давно история.

Как неоднократно подчеркивал бывший заместитель министра региональной политики России, политический аналитик Юрий Москвич, в Красноярске всегда голосуют не так, как в России. И это становится очевидным, если проследить цифры итогов выборов глав региона от Зубова до Толоконского, например.

Чем запомнится выборная кампания-2021 и как шла подготовка к ней. Есть ощущение, что все громкие акции в рамках выборных циклов остались далеко позади. Вспомним хотя бы забавную кампанию Александра Глискова в 2016м году – «Есть собака или кот – выбирай ЛДПР», с которой мы (край) прочно вошли в федеральный тренд всех юмористических шоу. Или знаменитое «письмо девяти партий» по итогам больших муниципальных выборов 2015-го года. Много было всего.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Тем не менее, без скандалов не обходится и нынешняя гонка. Конфликт между кандидатом от «Зеленых» Дмитрием Полушиным и кандидатом от «Справедливой России» Александром Шадриным должен войти в методички политтехнологов будущего в главу «странное». По мнению политического аналитика Александра Чернявского, кто и какие бонусы получил от этой истории с той и с другой стороны – до конца еще не понятно. Ну, как говорится, плохой рекламы не бывает. По крайней мере в последние дни новость и обсуждения скандальной истории разлетелись в СМИ, вызвав серьезный резонанс и неоднозначную реакцию потенциальных избирателей.

Продолжая «зеленую» тему, должны отметить и существенную активность в преддверии выборов красноярских «Зеленых». В свое время их приход в горсовет вселил позитив и оптимизм среди горожан и экспертов, став реальным примером того, что новые темы могут действительно привести на участки новых избирателей, а в кресла народных избранников – совершенно новых людей. В том числе и из числа представителей несистемной оппозиции. Как отмечает политолог Александр Чернявский, найти своих избирателей, переживающих за экологию, сегодня мечтают многие политические игроки и на «зеленом пятачке» сегодня довольно тесно. Хотя, безусловно, выборы покажут, кто из партий предложил электорату самые эффективные методы борьбы с «черным небом».

Справедливости ради нужно сказать, что красноярская экология (с учетом «черного неба», бесконечных споров о том, что лучше - электрификация или газификация, будет метро или не нам не надо, истории с лесными пожарами, да и недавний приезд известного фигуриста и другими аспектами вопроса) – традиционный лакомый кусок и прекрасная возможность поупражняться в критике властей всеми без исключения политическими силами. Так что в этом плане выборы-2021 исключением не стали.

Предвыборную кампанию «Единой России», можно было бы назвать совсем предсказуемой - традиционный праймериз, упор на поддержку Президента ... Как по расписанию! Если бы не две подряд детективные истории, связанные с порчей злоумышленниками фасадов в Октябрьском районе Красноярска и украденными баннерами регионального координатора красноярских волонтеров-медиков Алены Мироновой. Пожалуй, это самая неприятная цепочка событий выборного сезона-2021, которая вызвала наибольшее возмущение у всех, кто за этими событиями следил. Ровно по той причине, что за последние полтора года роль медиков, представителей уважаемого профессионального сообщества, сложно переоценить. Баннеры, которые срезали, фасады, которые исписали – просто очень неприятная с человеческой точки зрения «чернуха». Тем не менее, политаналитик Александр Чернявский считает, что этот кейс пойдет госпоже Мироновой в плюс и, безусловно, добавит ей очков перед выборами. «Слишком грязно и грубо действуют её оппоненты», - подчеркивает эксперт.

Кстати, история с баннерами и расписанными фасадами домов коснулась не только Мироновой. В Лесосибирске, например, под подобный темный pr-технологический удар попал еще и депутат Евгений Петренко, который широкой аудитории знаком не только как народный избранник краевого парламента третьего созыва, но и как ведущий одного из красноярских телеканалов.

«Финт Притуляка» – довольно занятный пример эмоционального поведения перед выборами. По словам нашего сегодняшнего эксперта, идея пойти на выборы не от ЛДПР (которой, к слову, Денис Притуляк верой и правдой служил почти до самого конца работы нынешнего созыва Законодательного Собрания), а региональным лидером Демократической партии России – понятна. Когда руководство партии тебя ставит заведомо на непроходное место в списке, а ты при этом зарекомендовал себя как один из самых работящих, деятельных и узнаваемых (пусть и немного эпатажных) депутатов – как говорится, любой бы затаил обиду. Так что последнее решение Дениса Притуляка – вполне предсказуемое человеческое желание показать бывшим коллегам по партии «фигу».

В рубрике «все те, кого мы потеряли» - партия Патриотов России. Арест Анатолия Быкова и практически полностью ушедший в последнее время с политической арены Иван Серебряков – констатация того, что партия Патриотов, которая еще несколько лет назад (вспомним победу на выборах в красноярский Горсовет в 2013 году) сегодня себя изжила. По крайней мере в том виде, в котором ее знали и любили многие политически активные субъекты. Кстати, главным бенефициаром это ситуации, безусловно, стала партия ЛДПР. Поскольку по большому счету что «Патриоты», что «желто-синие» обрабатывали традиционно одну и ту же «избирательную» поляну, пытаясь работать с одной из самых активных категорий граждан - так называемыми «рассерженными горожанами».

Только вот недавнее решение Александра Глискова снять свою кандидатуру с думской гонки многим показалось странным. В том числе и политаналитику Александру Чернявскому. Аргументы Глискова о том, что он «не бросит красноярцев, не уедет в Москву и будет продолжать бороться за интересы жителей столицы Енисейской Сибири», политаналитик называет совершенно не убедительными. Поскольку Глисков - опытный политик, достаточно активный и эффективный депутат, и он уж точно не мог не взвесить все «за» и «против» перед выдвижением в кандидаты на выборах в Госдуму. В том числе и не просчитать возможные перспективы своего успеха, особенно с учетом уровня его медийности и узнаваемости. «Решение Глискова выглядит странным, как минимум», - считает Чернявский. Нанесет ли это решение удар по позициям партии в принципе – вопрос открытый.

Коммунисты, баннеры которых красноречиво, но уж очень неоригинально предлагают «менять власть» - выглядят очередной попыткой пойти «проверенной дорожкой» и вновь призвать на участки ностальгирующих красноярцев.

Самая активная фаза агитационного периода стартует 23 августа. Будем следить вместе, как развиваются события на «поле битвы» за избирателя. Хочется надеяться, что это будет честная борьба идей и прогрессивных взглядов, как сделать жизнь комфортнее и наш край сильнее, а не битие кандидатов друг друга по лицу. Ждать осталось уже не долго. А кто был убедительнее, покажут третьи выходные сентября.

КСТАТИ

Избирательная комиссия Красноярского края 18 августа проводит жеребьёвку для определения порядка размещения наименований и эмблем политических партий в избирательном бюллетене для голосования на выборах депутатов Законодательного Собрания края четвёртого созыва по единому краевому избирательному округу. В жеребьёвке примут участие уполномоченные представители избирательных объединений, зарегистрировавших краевые списки кандидатов.