Сергей Еремин пообещал красноярцам пешеходный мост из Зеленой Рощи на Татышев

Сейчас мост выглядит так Фото: Мария ЛЕНЦ

В своем инстаграме мэр Красноярска Сергей Еремин рассказал, что вскоре в городе появится еще одна благоустроенная набережная Енисея – на Ульяновском проспекте.

- Это пространство – уникальнейшая видовая площадка города, и она достойна кардинального преображения, - отмечает градоначальник.

Набережная ожидает благоустройства. Фото: eremin__krsk

В следующем году территория здесь будет благоустроена: появятся освещение, детские и спортивные локации, велодорожки и обустроенные места для прогулок. Название набережной выберут горожане.

Но самое главное, что от набережной на остров Татышев появится пешеходный мост, который позволит создать магистральный пешеходный маршрут – от Гвардейского парка на окраине Зеленой Рощи до Николаевского моста. А это, на минуточку, 14 километров пути.

- В этом году мы начинаем инженерно-геологические изыскания по мосту, а в следующем – собираемся выйти на проведение проектных работ. Уже определились с местом размещения объекта – он будет выходить на берег в районе улицы Комарова, - пояснил мэр Красноярска.

Он также напомнил, что в 2021 году на улице Комарова обустроен бульвар, который стал часть паркового кольца Зеленой Рощи.