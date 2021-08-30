Мы в долгу перед природой

Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярскому краю досталась не только огромная территория, но и природные богатства, уникальные и самобытные. Из этих богатств формируется благосостояние людей. Сегодня все понимают, что важно не только брать, но и возмещать – помогать восстанавливаться озерам, лесам, горам. Вопросы экологии для нашего региона актуальны и всегда остаются в приоритете.

Отметим, что многие крупные предприятия края вносят свой вклад, проводят экологические акции, чтобы компенсировать вмешательство в природу. Ежегодно в крае проводятся много мероприятий по восстановлению лесов и по озеленению городов.

И, конечно же, особое внимание уделяется нашим водным артериям. Так, в рамках акции компании РусГидро «оБЕРЕГай», тысячи школьников каждый год наводят порядок на берегах рек и озер. Экологический проект «День Енисея», который был инициирован РУСАЛом еще в 2011 году, сейчас перерос в большой межрегиональный экологический марафон «День рек». В его рамках не только очищаются берега, но и проводятся акции по восстановлению фауны водоемов. Металлургические гиганты, такие как «Норникель» или Богучанская ГЭС выращивают миллионы мальков ценных пород рыб и выпускают их в Енисей. Мероприятия по восстановлению популяции ценных пород рыб проводятся в регионе с 2008 года и в рамках госпрограммы «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов».

Фото: ИВАНОВА Диана

К сожалению, случаются и чрезвычайные ситуации, когда в результате аварий происходит загрязнение природы. И тогда очень важно объединить усилия предприятий, контролирующих органов и местной власти на решение проблемы.

В минувшие годы регион несколько раз сталкивался с ситуациями, когда в результате промышленных аварий страдала экология. В каждом случае за последствие отвечает тот, по чьей вине произошла деградация земель и водоемов. И это не только требование природоохранного законодательства, но и корпоративная ответственность. Результаты восстановления зависят от того, насколько быстро и правильно будет проведена рекультивация.

Руководитель Красноярского отделения Российского экологического общества Павел Гудовский считает, что авария, с которой сталкивается любая компания, серьезно стимулирует ее на усиление внутреннего контроля.

Так, например, в октябре прошлого года произошел разлив дизельного топлива в реку Ангара. Дизельное топливо не попало в почву, однако владелец баржи, «Приангарский ЛПК», по собственной инициативе и рекомендации администрации Кежемского района инициировал большой комплекс работ для ликвидации последствий загрязнения. Была проведена рекультивация земли в районе причала Новая Кежма, в частности, организована расчистка в предполагаемых местах нефтескопления и рекультивация грунта с использованием сорбента.

Член-корреспондент РАН Михаил Гладышев считает, что аварии, произошедшие в последнее время, - результат несоблюдения природоохранного законодательства и нарушения правил эксплуатации. По его мнению, необходимо усилить работу в части экологического мониторинга в отдельных районах, там, где проложены нефтепроводы и есть другие потенциальные угрозы. При регулярном мониторинге на этих территориях будет проще оценить ущерб в случае аварии.

Сегодня интерес к экологической тематике растет. Все больше людей понимают, что их участие и активная жизненная позиция в вопросах охраны окружающей среды поможет реально изменить ситуацию с экологией, сделать мир вокруг чище и безопаснее.

ВАЖНО

Министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края напоминает:

В соответствии с ФЗ «Об охране окружающей среды» юридические и физические лица, причинившие вред окружающей среде в результате ее загрязнения, истощения, порчи, уничтожения, нерационального использования природных ресурсов, деградации и разрушения естественных экологических систем, природных комплексов и природных ландшафтов и иного нарушения законодательства в области охраны окружающей среды, обязаны возместить его в полном объеме в соответствии с законодательством.

Действующее законодательство предусматривает возмещение вреда в виде взыскания суммы размера вреда либо посредством возложения на ответчика обязанности по восстановлению нарушенного состояния окружающей среды за счет его средств.

Фото: ИВАНОВА Диана

Согласно Правилам рекультивации в обязательном порядке подлежат нарушенные земли, которые подверглись загрязнению химическими веществами, содержание которых не соответствует нормативам качества окружающей среды и требованиям законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Рекультивация земель, осуществляется в соответствии с утвержденным проектом.

Проект рекультивации земли может попадать под федеральную государственную экологическую экспертизу. Для прохождения экологической экспертизы необходимо провести оценку воздействия на окружающую среду, которая так же регламентируется законодательством.

КСТАТИ

С мая текущего года инспекторы минэкологии края, специалисты краевого Центра мониторинга за качеством окружающей среды, представители природоохранной прокуратуры и Росприроднадзора для осмотра и наблюдения за водоемами проводят рейды с использованием авиации. Специалисты осматривают водоемы и дамбы и если замечают отклонения, отбирают необходимые пробы на наличие загрязняющих веществ. Затем их доставляют в стационарную лабораторию краевого Центра мониторинга – это учреждение подведомственно минэкологии края – для тщательного анализа. В случае превышений нормативов содержания вредных веществ, информация передается в Росприроднадзор для принятия мер.

Сообщать о загрязнении водных объектов или любых других нарушениях природоохранного законодательства можно по телефону круглосуточной горячей линии министерства: 8800-20-11-116.