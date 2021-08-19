Ученые выяснили, как влияет незамерзающий Енисей на экологию Красноярска

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Специалисты Института вычислительного моделирования Сибирского отделения Российской академии наук (ИВМ СО РАН) провели уникальные измерения основных метеорологических характеристик над акваторией Енисея и исследовали закономерности распределения взвешенных частиц. Для замеров они использовали специально изготовленное навесное оборудование квадрокоптера и стационарные посты мониторинга, расположенные в русле реки.

Результаты исследований ученые сообщили на круглом столе, который организовала компания En+Group. Ее основатель – Олег Дерипаска – в свое время заложил основы бережного отношения к природе и экологии.

Специалисты ИВМ СО РАН сравнили «полевые» наблюдения с созданными ранее компьютерными моделями. Оказалось, что экспериментальные данные не подтверждают теоретические расчеты. Так, например, не удалось обнаружить предсказанные перепады температуры воздуха и концентраций взвешенных частиц над руслом реки.

– С момента ввода в эксплуатацию Красноярской ГЭС ситуация, которая сложилась над акваторией Енисея, климатические условия, а также уровень загрязнения воздуха никогда не исследовались, – отметил доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник ИВМ СО РАН Валерий Заворуев. – Это породило множество мифов и предположений, не имеющих под собой никакой доказательной базы. Целью наших научных изысканий был сбор фактических данных с использованием измерительных станций и квадрокоптеров. Особое внимание уделялось исследованиям состояния атмосферы в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ). Установлено, что открытая вода (полынья) не способствует загрязнению приземного слоя атмосферы в периоды НМУ.

На круглом столе о подобных исследованиях рассказали и ученые из Института физики атмосферы РАН. Они проводили изыскания в нижнем бьефе Горьковского водохранилища. Сотрудники Института теплофизики СО РАН поделились опытом физико-математического моделирования атмосферы над Красноярском, в том числе с учетом высотной застройки. Их модели предсказывают формирование над рекой вихревых структур – столбов восходящего воздуха с некоторым шагом по длине реки.