Последние новости Красноярска на 17 августа 2021: прощание с Петром Пимашковым, рост цен на бензин и массовое отключение светофоров Фото: Мария ЛЕНЦ

«КП-Красноярск» подводит итоги минувших суток. Публикуем последние новости Красноярска на 17 августа 2021.

Море слез и тысячи людей у гроба: в Красноярске попрощались с экс-мэром Петром Пимашковым

17 августа в 13:00 часов Красноярск попрощался с экс-мэром Петром Пимашковым. Проститься с легендарным мэром пришли тысячи людей, в том числе простых красноярцев, благодарных за все, что Петр Иванович успел сделать для города. Бывший градоначальник скончался в Сочи 12 августа. (подробнее)

В Красноярске вновь подорожал бензин

Спустя месяц, на красноярских заправках вновь сменились ценники на топливо. В среднем на популярные марки АИ-92 и АИ-95 цена выросла на 30 копеек. Первые изменения на заправках автомобилисты заметили в выходные. (подробнее)

В Красноярске произошло массовое отключение светофоров, город встал в пробки

В части Советского и Центрального районов города произошло аварийное отключение электричества, что повлекло за собой отключение светофоров в Красноярске 17 августа. Выясняются причины аварийного отключения электричества и светофоров. (подробнее)

Канских подростков, обвиняемых в терроризме во время игры в Minecraft, освободили из-под стражи

Двух подростков из Канска, Красноярский край, обвиняемых в терроризме, освободили из-под стражи. Теперь вместо СИЗО и домашнего ареста на них наложили ограничения на определенные действия. (подробнее)

Сама выкармливала с ложечки: трогательная история козленка, которого спасла от гибели Агафья Лыкова

Новые вести о жизни сибирской отшельницы Агафьи Лыковой. У женщины появился козленок. Причем, Агафья Карповна сама спасла его от верной гибели. Теперь малыш разделит внимание хозяйки с котятами. (подробнее)