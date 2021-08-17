Скромный крест, заваленный венками: как выглядит могила Петра Пимашкова сразу после похорон Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске простились с легендарным мэром Петром Пимашковым, который руководил городом 15 лет. Вечный покой Петр Иванович обрел на Аллее славы кладбища Бадалык рядом с супругой Людмилой. «КП-Красноярск» побывала на могиле Петра Пимашкова.

Скорбь сотен людей ощущается до сих пор

Прощание с бывшим градоначальником шло несколько часов. Церемония началась в 11:00 часов в БКЗ. Проститься с Петром Ивановичем пришли тысячи людей, среди которых были как родственники, друзья, первые лица региона, так и простые красноярцы. Затем была организована траурная колонна - гроб с телом экс-мэра несли от самого БКЗ до улицы Партизана Железняка.

Люди не могли скрывать горя. Родственники Петра Ивановича плакали навзрыд. Плач женщин заглушал все вокруг, близкие политика от горя едва держались на ногах, следуя за гробом родного человека.

Могила завалена цветами, а звуки плача пропитали воздух

Фото: Мария ЛЕНЦ

Через несколько часов началась похоронная процессия, на которой присутствовало если и меньше народа, то ненамного.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Петра Ивановича хоронили рядом с супругой. Для этого была вскрыта брусчатка на могильном участке. Рядом оркестр играл траурную музыку, а несколько мужчин опускали гроб в вырытую могилу. В честь бывшего градоначальника были выпущены залпы.

Пришедшие люди выстроились в очередь, чтобы попрощаться и бросить в могилу горсть земли. Уже никто не плакал, но молчание слышалось сильнее любых криков.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Когда гроб полностью покрыла земля, рядом остались только родные, а работники кладбища ставили многочисленные похоронные венки. Их было так много, что они едва помещались у могилы.

Еще пару дней назад здесь не было ни пылинки. А теперь еще одна могила, и грязный тент на фоне раскиданной земли.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Памятника как такового еще нет. Его заменяет скромный крест, на котором изображен Петр Иванович – таким, каким его запомнили красноярцы. А вокруг целый лес венков и их будет только больше.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Спустя часы после завершения процессии, на этом месте все еще ощущается напряжение, которое вскоре сменится вечным покоем для Петра Пимашкова и его верной супруги Людмилы.

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