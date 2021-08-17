Анжела Рябова, генеральный директор ГК «Красный Яр»: Наша школьная коллекция – фундаментальная и… шкодная

Анжела Рябова

Тем в августовской планерке несколько: сборы в школу, сезон фруктов и овощей, финал акции «Супер Свежики: вкусная команда!». Начали планерку в эфире и продолжили планерку в редакции.

- Анжела Владимировна, как ритейл готовится к новому учебному году?

- Впервые мы фундаментально подошли к подготовке к школе. Готовиться начали за семь месяцев, сразу после Нового года. Мы использовали международный опыт, разработали и заказали фирменные школьные коллекции на фабриках Китая. Все предметы коллекции, от ластика до рюкзаков, выполнены в едином стиле. Мы подошли к этому эмоционально. Символ коллекции «Красного Яра» - авокадо, модный фрукт, ставший популярным в мире после мема «Подержи мое авокадо». Символ коллекции, представленной в дискаунтерах «Батон», - кактус. На наш взгляд, получилась, в хорошем смысле, шкодная коллекция. Нам было важно, чтобы, прежде всего, все эти товары радовали детей и взрослых, уставших от «удаленки» и пандемии. И еще ключевые моменты – удобство и цена: можно прийти и недорого купить все сразу, в одном окне. Ценник – очень демократичный. При этом по качеству наши товары не уступают товарам из других популярных магазинов.

ПОДРОБНОСТИ

Школьная коллекция «Авокадо» в «Красных Ярах»

В «авокадной» тематике оформлены мешки для сменки, рюкзаки, ручки, есть и такие, что светятся (!); блокноты, стикеры и даже наклейки для ногтей. Все сделано для красноярских школьников на заказ, в том числе и мешки для обуви. Они большие и вместительные, можно положить не только сменку, но и спортивную форму или зимнюю обувь. Для самых маленьких покупателей в гастрономах продаются мягкие игрушки в виде фрукта.

Школьная коллекция «Кактус» в «Батонах»

Принты для пеналов, мешков для обуви и канцелярии рисовали на заказ. Экотренд на кактусы в нашем регионе только появляется, но в мире аксессуары и одежда с этими растениями популярны с 2019 года. Обратите внимание на оригинальные зеленые пеналы и маленькие фломастеры-выделители в форме кактуса.

- Анжела Владимировна, говорят, 17 августа завершается сбор наклеек акции «Супер Свежики: вкусная команда!». Это значит, что этих классных игрушек, которых с таким азартом собирали красноярцы, больше не будет в «Красных Ярах»? Как вы оцениваете акцию и кто в итоге из «Супер Свежиков» стал лидером продаж?

- Это правда, 17 августа действительно последний день выдачи наклеек. Но сами игрушки, все кто не успел, смогут забирать из магазинов до 31 августа. Акция с «Супер Свежиками» получилась чудесная, очень теплый отклик от наших покупателей, это и по цифрам видно - выдано уже более 70 000 игрушек. По предварительным итогам, тройка рейтинга популярности выглядит так: Банан, Яблоко, Чеснок.

Лицами рекламной кампании акции «Супер Свежики: вкусная команда!» стали ребята из красноярской HIP-HOP команды Harleen Joker's dance studio. Самому младшему артисту – 5 лет. Старшим ребятам - по 9 лет.

- Август - сезон заготовок. Что вы приготовили для покупателей?

- Заготовки – это, конечно, хорошо, но мы все-таки заботимся и о том, чтобы на полках всегда были свежие сезонные овощи и фрукты. Если говорить об огурцах и помидорах – то сейчас они в очень большом количестве уже и достигают своих минимальных порогов по цене. Вкусные, сочные, выращенные под солнцем, в открытом грунте, 7-8 наименований сейчас в продаже. Баклажаны и перцы тоже уже есть в достаточном количестве и по очень доступной цене. И для консервации, и для гриля идеально.

В разгаре в наших магазинах сезон персиков, нектаринов, слив и абрикосов – большой ассортимент. К примеру, нектарины есть из Азербайджана, Средней Азии, Ирана, Турции. Отдельная тема - арбузы. Кажется, никогда такого разнообразия не было. Традиционные красные, желтые, оранжевые, арбузы мини. Все они приехали в Красноярск из Краснодарского края. Обязательно попробуйте все!

НА ЗАМЕТКУ

С конца июля в гастрономах «Красный Яр» и дискаунтерах «Батон» готовы встречать любителей заготовок на зиму. Стеклянные банки, различные крышки к ним, а также сахар, уксус, масло и приправы для домашней консервации собраны на специальных отдельных полках, чтобы покупателям было удобно.

Послушать августовскую «Планерку с покупателями» на Радио «Комсомольская правда» можно здесь https://radiokp.ru/krasnoyarsk/podcast/glavnoe-vovremya-na-radio-komsomolskaya-pravda-v-krasnoyarske/454625

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