Море слез и тысячи людей у гроба: в Красноярске попрощались с экс-мэром Петром Пимашковым Фото: Мария ЛЕНЦ

17 августа в 13:00 часов Красноярск попрощался с экс-мэром Петром Пимашковым. Проститься с легендарным мэром пришли тысячи людей, в том числе простых красноярцев, благодарных за все, что Петр Иванович успел сделать для города. Бывший градоначальник скончался в Сочи 12 августа.

Начало церемонии Фото: Мария ЛЕНЦ

Началась церемония прощания в 11:00 часов в красноярском БКЗ. Вход был свободен для всех, поэтому уже через считанные минуты к зданию начали подходить люди. К 12:00 часам у гроба Петра Пимашкова собрались сотни людей.

Возложение цветов Фото: Мария ЛЕНЦ

Люди собираются у гроба Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Многие не могли сдержать слез. Больше всего, конечно, плакали родственники Петра Ивановича. Он умер совершенно внезапно, ничего не предвещало беды.

Родственники не могут сдержать горя Фото: Мария ЛЕНЦ

Сдержать слезы невозможно Фото: Мария ЛЕНЦ

Город скорбит Фото: Мария ЛЕНЦ

Множество людей пришли к гробу с цветами. Среди тех, кто возлагал цветы, были и высшие лица города и региона – мэр Красноярска Сергей Еремин и губернатор края Александр Усс, который высказался о Петре Ивановиче:

Александр Усс произнес речь в память о Петре Ивановиче Фото: Мария ЛЕНЦ

Сергей Еремин возлагает цветы Фото: Мария ЛЕНЦ

- Как и всякая масштабная личность, он был разный, но его главные качества всегда оставались неизменными – это стремление идти вперёд, патриотизм и народность. Память о Петре Ивановиче Пимашкове будет очень и очень долгой, он заслужил её своей жизнью и своими делами. Спасибо ему, - сказал глава региона Александр Усс.

Траурная колонна Фото: Мария ЛЕНЦ

После завершения церемонии прощания была организована траурная колонна. Она шла от БКЗ через улицы Дубенского и Партизана Железняка. В шествии участвовали сотни, а может и тысячи человек. Начиная от близких друзей и родственников бывшего главы Красноярска до простых горожан.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Петр Иванович похоронен рядом с могилой супруги Фото: Мария ЛЕНЦ

Затем тело бывшего градоначальника отвезли на погост. На похоронах людей было не меньше и не меньше слез. Похоронили экс-мэра на Аллее славы Бадалыкского кладбища рядом с могилой жены, как он сам и завещал.

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