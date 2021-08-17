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Общество17 августа 2021 11:56

Море слез и тысячи людей у гроба: в Красноярске попрощались с экс-мэром Петром Пимашковым

Церемония прощания с легендарным градоначальником Петром Пимашковым подошла к концу
Антон НИКИТИНАнтон НИКИТИН
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Море слез и тысячи людей у гроба: в Красноярске попрощались с экс-мэром Петром Пимашковым

Море слез и тысячи людей у гроба: в Красноярске попрощались с экс-мэром Петром Пимашковым

Фото: Мария ЛЕНЦ

17 августа в 13:00 часов Красноярск попрощался с экс-мэром Петром Пимашковым. Проститься с легендарным мэром пришли тысячи людей, в том числе простых красноярцев, благодарных за все, что Петр Иванович успел сделать для города. Бывший градоначальник скончался в Сочи 12 августа.

Начало церемонии

Начало церемонии

Фото: Мария ЛЕНЦ

Началась церемония прощания в 11:00 часов в красноярском БКЗ. Вход был свободен для всех, поэтому уже через считанные минуты к зданию начали подходить люди. К 12:00 часам у гроба Петра Пимашкова собрались сотни людей.

Возложение цветов

Возложение цветов

Фото: Мария ЛЕНЦ

Люди собираются у гроба

Люди собираются у гроба

Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Многие не могли сдержать слез. Больше всего, конечно, плакали родственники Петра Ивановича. Он умер совершенно внезапно, ничего не предвещало беды.

Родственники не могут сдержать горя

Родственники не могут сдержать горя

Фото: Мария ЛЕНЦ

Сдержать слезы невозможно

Сдержать слезы невозможно

Фото: Мария ЛЕНЦ

Город скорбит

Город скорбит

Фото: Мария ЛЕНЦ

Множество людей пришли к гробу с цветами. Среди тех, кто возлагал цветы, были и высшие лица города и региона – мэр Красноярска Сергей Еремин и губернатор края Александр Усс, который высказался о Петре Ивановиче:

Александр Усс произнес речь в память о Петре Ивановиче

Александр Усс произнес речь в память о Петре Ивановиче

Фото: Мария ЛЕНЦ

Сергей Еремин возлагает цветы

Сергей Еремин возлагает цветы

Фото: Мария ЛЕНЦ

- Как и всякая масштабная личность, он был разный, но его главные качества всегда оставались неизменными – это стремление идти вперёд, патриотизм и народность. Память о Петре Ивановиче Пимашкове будет очень и очень долгой, он заслужил её своей жизнью и своими делами. Спасибо ему, - сказал глава региона Александр Усс.

Траурная колонна

Траурная колонна

Фото: Мария ЛЕНЦ

После завершения церемонии прощания была организована траурная колонна. Она шла от БКЗ через улицы Дубенского и Партизана Железняка. В шествии участвовали сотни, а может и тысячи человек. Начиная от близких друзей и родственников бывшего главы Красноярска до простых горожан.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Петр Иванович похоронен рядом с могилой супруги

Петр Иванович похоронен рядом с могилой супруги

Фото: Мария ЛЕНЦ

Затем тело бывшего градоначальника отвезли на погост. На похоронах людей было не меньше и не меньше слез. Похоронили экс-мэра на Аллее славы Бадалыкского кладбища рядом с могилой жены, как он сам и завещал.

Прощание с бывшим главой Красноярска Петром Пимашковым

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