На комбинате «Волна» к Дню строителя возвели новое помещение для специалистов

Решение о строительстве принято в рамках национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости», в котором комбинат участвует с 2019 года. Участок по нанесению защитно-декоративных покрытий на фасадные листы «Виколор» стал пилотным для реализации нацпроекта. Совместно с экспертами Федерального центра компетенций была разработана методика и планы повышения эффективности производства участка, которые позволили увеличить производительность труда на 9,9 % по итогам первого года с перспективой повышения показателя не менее 30% по итогам третьего года.

Ранее кабинеты специалистов находились в удалении 350 метров, а комната сменного мастера площадью 12 кв. м – в 100 метрах от ближайшей технологической линии, специалистам приходилось перемещаться между кабинетами и производственными линиями в среднем не менее 6 раз, теряя до 90 минут рабочего времени. Все это снижало производительность труда и исключало сбор персонала для выдачи сменных заданий, проведения планерок и производственных совещаний, в результате чего нарушалась коммуникация между руководителями и подчиненными.

В новой постройке площадью 103 кв. м разместилось просторное помещение для мастеров, где будет проходить передача смен и производственные совещания, кабинеты заместителя начальника цеха, технолога и механика, а также комната для приема пищи.

«Помещение расположено внутри цеха, в непосредственной близости от технологических линий «Фойт» и «Финиш», что позволит персоналу оперативно решать производственные вопросы и минимизировать время простоев оборудования», – подчеркнул Яков Яланский, управляющий директор ООО «Комбинат «Волна».

Несмотря на непосредственную близость к основному технологическому процессу, уровень шума в помещении не превышает 74 дБ при допустимых 80 дБ. Эскизный проект и рабочие чертежи, установка каркаса, облицовка цоколя хризотилцементными плитами с защитно-декоративным покрытием «бутовый камень», водоснабжение и электропроводка выполнены собственными подразделениями комбината. Монтаж ограждающих конструкций из алюминиевых профилей произведен подрядной организацией. Затраты на реализацию проекта составили 2,55 млн рублей без НДС. Работы завершены к профессиональному празднику работников комбината – Дню строителя, с опережением сроков на месяц.

Напомним, ООО «Комбинат «Волна» занимает третье место в России по объемам производства и реализации хризотилцементных листов, четвертое – среди производителей труб и муфт, и является лидером по производству хризотилцементных изделий в Сибирском федеральном округе. Предприятие предлагает потребителям более 40 наименований хризотилцементных материалов – как традиционные (шифер и трубы), так и современные, отвечающие эстетическим запросам потребителя, такие как, фасадные плиты «Виколор» и «Красстоун», сайдинг «Берген», кровельные листы «Волнаколор». Данная продукция востребована на всей территории России, а также за рубежом – в Казахстане, Монголии, Таджикистане. За первое полугодие 2021 года комбинат выпустил 3,5 млн квадратных метров хризотилцементных изделий – на 51% больше, чем в аналогичном периоде 2020-го.