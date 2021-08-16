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Общество16 августа 2021 18:30

«Надеюсь, что вы будете сильнее меня»: учительницу вынудили удалить аккаунт в ТikТоk из-за роликов с детьми

Молодой педагог из Красноярского края снимала забавные ролики на рабочем месте
Елена СЕРЕБРОВСКАЯЕлена СЕРЕБРОВСКАЯ
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«Простите меня, вы – лучшие»: учительницу вынудили удалить аккаунт в ТikТоk. Стоп-кадр видео

«Простите меня, вы – лучшие»: учительницу вынудили удалить аккаунт в ТikТоk. Стоп-кадр видео

На минувшей неделе на одном из местных новостных сайтов "Запад24" появилась статья об учителе английского языка Дарье Лейко, где ее назвали восходящей звездой ТikТоk. Живет она в поселке Горный (Ачинский район), это примерно в 180 километрах от Красноярска. Работает в местной школе.

Не так давно она решила завести себе аккаунт в популярном сервисе. Снимала свои ролики прямо на рабочем месте – за учительским столом. Роликов несколько десятков, многие носят сатирический и провокационный характер. Но лайков-то почти 30 тысяч, а подписчиков более 1,2 тысячи.

Дарья понимала, что кому-то ее творчество может не нравиться. Но считала, что имеет право быть разносторонней и объективной. Тем более, что ученики-то ее поддерживают. Они-то и «подсадили» ее на ТikТоk. Да и в некоторых роликах она снималась вместе со своей ребятней. В общем, педагогога – тиктокера впереди наверняка ждала популярность и десятки тысяч подписчиков.

И вдруг она удаляет свой аккаунт. Записывает видео, где рассказывает о причинах. Дело в том, что после статьи о ее увлечении узнало руководство школы и родители. И начались звонки, в которых молодой педагог слышала фразу «напишем заявление в прокуратуру». Ее обвиняли в нецензурной лексике (маты были «запиканы») и в том, что она снимает несовершеннолетних без согласия родителей. Не дожидаясь разбирательств, Дарья, называющая себя неконфликтным человеком, нажала на «удалить».

- Это видео – не жалоба и не призыв о помощи: «посмотрите, молодого педагога обидели». Нет! Я записываю его, чтобы сказать огромное спасибо своим ученикам, которые встали на мою защиту. До слез приятно, когда ты нужен и тебя поддерживают, видят в тебе не только учителя, который что-то им объясняет. Но и человека, который их понимает, который старается быть с ними на одной волне. Ребята, я считаю, что вы самые лучшие. Приношу свои извинения в том плане, что я всегда вас учила, что надо отстаивать свои интересы, добиваться своего, а вот сама не смогла. Я очень надеюсь, что вы будете сильнее меня. Спасибо вам огромное за поддержку. И до тех пор, пока я вам нужна, я буду с вами. Спасибо, мои любимые ученики, - рассказала Дарья.

Добавим, что, как стало известно из министерства образования края, речи об увольнении Дарьи не идет, как педагог, она нареканий не вызывает.

Красноярскую учительницу вынудили удалить аккаунт в ТikТоk. Видео: Дарья ЛЕЙКО

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