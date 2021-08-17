Последние новости Красноярска на 16 августа 2021: ремонт аварийных подпорных стен, отключение горячей воды и продолжение эпопеи с кафе «Кантри» Фото: Мария ЛЕНЦ

«КП-Красноярск» подводит итоги минувших суток. Публикуем последние новости Красноярска на 16 августа 2021.

В Красноярске отремонтировали 10 аварийных подпорных стен

В Красноярске под руководством и по заказу управления дорог, инфраструктуры и благоустройства идет ремонт аварийных подпорных стен. В ведомства рассказали, что в этом сезоне привели в порядок уже 10 объектов. (подробнее)

В Красноярске сразу несколько районов остались без горячей воды

Нынешним утром, 16 августа, жители сразу пяти районов Красноярска остались без горячей воды. Обстоятельства неприятные, но без них никак нельзя – начались последние в этом сезоне масштабные ремонтные работы и гидравлические испытания отопительного оборудования и сетей. (подробнее)

Скандальное кафе «Кантри» в Красноярске будут проверять столичные эксперты

Эпопея со скандальным кафе «Кантри» на улице Ленина продолжается. Прокурор края Виктор Тютюник сообщил, что новая экспертиза по зданию «Кантри» будет проводиться московскими специалистами. (подробнее)

В Красноярске странный мужчина повредил 21 автомобиль

В Красноярске задержали мужчину, который повредил 21 автомобиль. Теперь гражданину придется пояснить мотивы своего странного отношения к чужому имуществу. Очевидцы уверяют, что он повторял: «Понабрали машин, богатые». (подробнее)

Красноярский край готов оказать помощь Якутии в тушении лесных пожаров

Красноярский край готов оказать соседней Якутии помощь в тушении лесных пожаров. Губернатор Александр Усс подтвердил это президенту Владимиру Путину во время видеосовещания. Также губернатор края отметил, что в ряде населённых пунктов края во время задымления, связанного с лесными пожарами, на телефоны горячих линий поступило множество жалоб от граждан. (подробнее)