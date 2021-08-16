В Красноярске начинается фестиваль «Эко-weekend»

Программа – насыщенная, от лекций, мастер-классов, кинопоказов до сбора вторсырья. «Комсомолка» и Красноярский завод синтетического каучука приготовили свою площадку, приглашаем!
16 августа
Ады Лебедевой, 149
18:00-21.00
18.00 - лекция «Бизнес про переработку»
19:00 - лекция «Экосознание в других странах»
19:00 - мастер-класс по росписи шоппера
17 августа
Карла Маркса, 102А, магазин «Круговорот»
18:00-21.00
18:00 - лекция «Разбор гардероба - осознанное потребление»
19:00 - знакомство с экопроектами города
19:00 - мастер-класс «Апсайкл украшений»
18 августа
Красномосковская, 42
18:00-21.00
18:00 - лекция «Перерабатываемое-неперерабатываемое»
19:00 - мастер-класс по росписи шоппера
19:00 - мастер-класс по ткачеству.
19 августа
Парк им. Гагарина
18:00-22.00
18.00 - Площадка Красноярского завода синтетического каучука и медиагруппы «Комсомольская правда»:
- знакомство с эко-чемоданчиком: что и зачем в нем лежит?
- кроссворд-кафе «Вторая жизнь пластика». Знатокам темы, которые быстрее всех и правильно разгадают кроссворд, – сувениры и сюрпризы от организаторов.
19:00 - мастер-класс по акройоге
19:00 - мастер-класс по рисованию картин
20:00 - пикник под открытым небом, просмотр фильмов на экотематику.
20 августа
Маерчака, 7 «Г»
18:00-21.00
18:00 - лекция «Философия потребления и сортировка вещей»
19:00 - настольная игра про переработку
20:00 - мастер-класс по росписи шоппера
20:00 - выступление музыкальной группы, награждение за фотоконкурс.
16-18 августа
Ады Лебедевой, 149
18:00-21.00 - Дармарка
16-22 августа
Красномосковская, 42
9:00-21.00 - Сбор вторсырья на переработку (пластик, макулатура, стекло, жесть, добрые крышечки и др).
Подробности здесь: Фестиваль "Эко-weekend" | ВКонтакте (vk.com)
Фестиваль проводится благодаря грантовой поддержки Всероссийского конкурса молодежных проектов «Росмолодежь».