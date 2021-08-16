В Красноярске начинается фестиваль «Эко-weekend»

Программа – насыщенная, от лекций, мастер-классов, кинопоказов до сбора вторсырья. «Комсомолка» и Красноярский завод синтетического каучука приготовили свою площадку, приглашаем!

Расписание фестиваля

16 августа

Ады Лебедевой, 149

18:00-21.00

18.00 - лекция «Бизнес про переработку»

19:00 - лекция «Экосознание в других странах»

19:00 - мастер-класс по росписи шоппера

17 августа

Карла Маркса, 102А, магазин «Круговорот»

18:00-21.00

18:00 - лекция «Разбор гардероба - осознанное потребление»

19:00 - знакомство с экопроектами города

19:00 - мастер-класс «Апсайкл украшений»

18 августа

Красномосковская, 42

18:00-21.00

18:00 - лекция «Перерабатываемое-неперерабатываемое»

19:00 - мастер-класс по росписи шоппера

19:00 - мастер-класс по ткачеству.

19 августа

Парк им. Гагарина

18:00-22.00

18.00 - Площадка Красноярского завода синтетического каучука и медиагруппы «Комсомольская правда»:

- знакомство с эко-чемоданчиком: что и зачем в нем лежит?

- кроссворд-кафе «Вторая жизнь пластика». Знатокам темы, которые быстрее всех и правильно разгадают кроссворд, – сувениры и сюрпризы от организаторов.

19:00 - мастер-класс по акройоге

19:00 - мастер-класс по рисованию картин

20:00 - пикник под открытым небом, просмотр фильмов на экотематику.

20 августа

Маерчака, 7 «Г»

18:00-21.00

18:00 - лекция «Философия потребления и сортировка вещей»

19:00 - настольная игра про переработку

20:00 - мастер-класс по росписи шоппера

20:00 - выступление музыкальной группы, награждение за фотоконкурс.

16-18 августа

Ады Лебедевой, 149

18:00-21.00 - Дармарка

16-22 августа

Красномосковская, 42

9:00-21.00 - Сбор вторсырья на переработку (пластик, макулатура, стекло, жесть, добрые крышечки и др).

Регистрация на мероприятия

Подробности здесь: Фестиваль "Эко-weekend" | ВКонтакте (vk.com)

Фестиваль проводится благодаря грантовой поддержки Всероссийского конкурса молодежных проектов «Росмолодежь».