Где растет белый гриб в Красноярске 2021: лучшие места, советы грибников с форумов

Где растет белый гриб в Красноярске 2021: лучшие места, советы с форумов Фото: Артем КИЛЬКИН

Белый гриб, или как его еще называют, боровик – занимает особое место в царстве грибов. Его ценят не только за высокие вкусовые качества, но также за пользу и питательность. Сейчас в регионе идет грибной сезон, уже определились лучшие места для сбора урожая «тихой охоты», а грибники дают новичкам советы на форумах. Рассказываем, где растет белый гриб в Красноярске 2021.

Как выглядит белый гриб

Белый гриб (боровик) – относится к губчатым грибам. Имеет объемную коричневую шляпку, примерно в 10-15 см в диаметре. Ножка толстая – белого цвета, ближе к шляпке может быть коричневого оттенка. Мякоть белая и не меняет цвет после среза.

Когда идет сезон белого гриба в Красноярске 2021

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Сезон «тихой охоты» на белый гриб в Красноярске начинается в июне-июле. Пик плодоношения наступает ориентировочно в конце июля до середины августа. Продолжается сезон белого гриба в Красноярске до ноября. Но самые «сливки» снимают до октября, именно в это время появляются самые грибные места в Красноярске 2021.

Ядовитый аналог белого гриба

При сборе белых грибов можно столкнуться и с его несъедобным «двойником» - желчным грибом, он же горчак или ложный белый гриб. Он очень похож на своего более «благородного» родственника, но шляпка у него с более желтоватым оттенком, может блестеть.

Кроме того, если срезать шляпку, то мякоть через несколько секунд начнет менять цвет – на синеватый, красный или фиолетовый.

Если вы все же ошиблись и откушали такого гриба, ничего страшного не случится. Единственная неприятность, которую может доставить этот гриб – вкус. Он резко желчный и горький, а при варке вкус не только не исчезает, но и усиливается. Однако данный гриб может быть даже полезен – его используют в качестве желчегонного средства.

Где собирать белый гриб в Красноярске 2021

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Чаще всего белый гриб можно встретить в березовых лесах. Однако специалисты на форумах отмечают, что грибные места в Красноярске 202 встречаются в смешанных и хвойных лесах.

Красноярские грибники делятся секретом: белые грибы можно найти в окрестностях Красноярска. Их много в березовых рощах Емельяновского, Сухобузимского и Березовского районов. Но самые грибные места в Красноярском крае 2021 - лесах Партизанского и Уярского района, если поехать чуть на запад. Также на боровики можно «поохотиться» в чащобах Большемуртинского района.

Как правильно собирать белые грибы в Красноярске 2021

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Опытные грибники советуют: на «тихую охоту» лучше отправляться на следующий день после дождя, рядом с трассой грибы лучше не собирать, так как они имеют свойство накапливаться всю грязь от проезжающих машин. Оптимально – зайти вглубь леса примерно на 1 километр.

Всем удачной «тихой охоты» на белый гриб от «КП-Красноярск».

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