Как коронавирус помогает зарабатывать красноярским похоронным службам Фото: Мария ЛЕНЦ

Сколько похоронные службы зарабатывают во время пандемии коронавируса? Если кто-то скажет, что это никак не отражается на прибыли или у кого-то выручка упала – стоит ли этому верить? «Проспект Мира» взялся за непростую задачу – опросить красноярских предпринимателей, которые занимаются этим бизнесом, и узнать, как на самом деле они работают с тех пор, как мир узнал о COVID-19.

Для начала статистика об увеличении смертности: по данным Росстата, в 2020 году в крае скончались на 14,7 % больше, чем в 2019 году – почти 40,5 тысяч человек. А за 6 месяцев 2021 года – на 16,2 % больше, то ест почти 20,4 тысячи.

В ритуальном агентстве «Последний путь» сообщили, что прошлой осенью у них количество заказов увеличилось на 30 – 40 %, а нынче уже на 60-70%. Причем, по словам родственников, их родные скончались в результате заражения ковидом.

Не согласны ритуальщики с официальными данными Красноярскстата: специалисты сообщают, что за первые полгода представители этого бизнеса заработали (в общей сумме) 455,4 миллиона рублей, то есть на 7,9 % больше аналогичного периода прошлого года. На самом деле выручка в похоронном бизнесе может изменяться миллиардами рублей.

«Предпринимателей обложили налогами. Поэтому, где возможно рассчитаться наличкой, там просят наличку, дают за это скидки. Такая экономия с обеих сторон. Официальная выручка снизилась за счет этого. И это везде так, не только в ритуалке», - считают в компании «Сибирь».

«Потяжелел» и ценник на похороны, сказался рост цен на исходные материалы, в частности, на пиломатериал, ткань, металл. Если раньше гробы обходились тысячей рублей, сейчас – стоят по две. В целом в крае похороны обходятся в 20 – 30 тысяч. Правда, в соседних регионах (Кемерово, Иркутске, Тюмени) – минимум в 40 тысяч. Кто-то из родственников стал меньше тратить на церемонию, скромно, без поминок. А кто-то, наоборот, не жалеет средств, чтобы проводить своих родных в последний путь.