На границе Красноярского края и Хакасии может появиться совершенно новый преуспевающий город-миллионник Фото: Мария ЛЕНЦ

На границе Красноярского края и Республики Хакасия может появиться крупный город с прогнозируемым количеством населения до 1 миллиона человек. Такую идею предложил министр обороны России Сергей Шойгу. Причем впервые он сообщил об этом в сентябре 2020 года в интервью «Комсомольской правде», которое он давал в качестве руководителя Русского географического общества. По его словам, нужно собрать лучших ученых, предпринимателей, производителей и подстроить для них и с их помощью новый город, где будут созданы все условия для развития и деятельности.

- Вот такой центр нужно построить. Это не относится, может быть, к географии, но относится к будущему нашей страны. Такой, знаете, город инноваций, передовой науки и технологий. И место есть замечательное – Минусинская котловина. Об этом говорил в прошлом году наш Президент на Петербургском международном экономическом форуме, - сказал тогда Сергей Шойгу.

Почему именно Минусинская котловина? Можно предположить, что из-за ее мягкого климата, удобного географического расположения, транспортной доступности, относительной близости к действующим и открытым, но еще не разработанным месторождениям.

Сегодня, спустя год, об идее строительства нового города заговорили вновь в свете недавней встрече министра с научным сообществом в Новосибирске. Там он повторил свои слова. И добавил, что вопрос этот прорабатывается и реализация проекта может начаться уже в 2022 году. Официального подтверждения началу еще нет, ряд СМИ ссылается на некий высокопоставленный источник.

Вообще речь шла не только о новом городе в Минусинской котловине, называлась цифра 3 или 5 городов – в Красноярском крае и Иркутской области. Насколько это реально, ждем официальной информации.