Последние новости Красноярска на 13 августа 2021: допинг у красноярского триатлониста, штормовое предупреждение и стометровое пятно Фото: Мария ЛЕНЦ

«КП-Красноярск» подводит итоги минувших суток. Публикуем последние новости Красноярска на 13 августа 2021.

«Сейчас спортсмен боится даже напиток из рук тренера взять»: первый тренер Игоря Полянского предположил, как допинг мог попасть в кровь спортсмена

Неприятную для всех россиян новость сообщили в Международной федерации триатлона. Допинг-тест, взятый у красноярского триатлониста Игоря Полянского, оказался положительным. Первый тренер Игоря Андриян Христофоров, такой результат мог получиться в результате ошибки. (подробнее)

В Красноярске на грядущие выходные объявили штормовое предупреждение

Специалисты ГО, ЧС и ПБ предупреждают красноярцев о наступлении стихии. По данным Среднесибирского УГМС, 14-15 августа в Красноярске объявлено штормовое предупреждение. По данным GISMETEO, в субботу в Красноярске выпадет 40 мм осадков – это больше половины месячной нормы августа, которая составляет около 75 мм. (подробнее)

В Красноярске на Енисее обнаружено стометровое масляное пятно

Крупное масляное пятно на акватории Енисея обнаружили в районе улицы Гладкова в Красноярске. Оно растянулось в длину на 100 метров, а в ширину – на 1,5 метра. В ведомстве добавили, что сейчас идет розыск причастных к инциденту. (подробнее)

Под Красноярском в тройном ДТП с КАМАЗом на трассе погибла женщина

Все произошло утром 13 августа. На 6-м километре трассы «Красноярск-Железногорск» водитель «Хонды Торнео» совершала обгон и во время этого маневра врезалась в КАМАЗ, который ехал навстречу. После столкновения с грузовиком «Хонда» врезалась в ехавшую по ходу «Тойоту Алеон». Без жертв не обошлось. В аварии погибла женщина – водитель «Хонды». (подробнее)

Из ковидного госпиталя на Кутузова выписались все пациенты

В Красноярске закрылся еще один ковидный госпиталь. На этот раз – резервный инфекционный госпиталь на Кутузова. Из него уже выписались последние пациенты. Сейчас в помещениях ведется дезинфекция и генеральная уборка, а затем они будут законсервированы. (подробнее)