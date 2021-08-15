Грядущая рабочая неделя в Красноярске ожидается теплой, но пасмурной Фото: Мария ЛЕНЦ

Новая рабочая неделя в Красноярске обещает быть чуть прохладнее предыдущей, но лето еще задержится. Однако вместе с теплом в город придут дожди, облачность, в целом будет пасмурно. Рассказываем, какой будет погода в Красноярске на неделю 16-20 августа 2021.

В понедельник 16 августа в Красноярске ожидается температура в районе 21 градуса днем. Осадков не ожидается, но будет пасмурно – небо затянет облаками, а солнце будет выглядывать лишь изредка. Ночью же похолодает до +12 градусов. Сильного ветра в течение дня не ожидается. Атмосферное давление – 743-746 мм рт.ст.

Во вторник 17 августа в Красноярске потеплеет до +23 градусов. Это будет самый теплый день недели. Синоптики прогнозируют переменную облачность и небольшой дождь. Ветра практически не будет. Ночью температура воздуха опустится до +11 градусов. Атмосферное давление – 743-746 мм рт.ст.

В среду 18 августа в Красноярске немного похолодает – до +21 градуса, но в целом будет тепло. В остальном же прогноз отличаться от вторника не будет. Переменная облачность, осадки и почти полное отсутствие ветра. Ночью похолодает до +14 градусов. Атмосферное давление около 745 мм рт.ст.

В четверг 19 августа в Красноярске закончатся дожди, но пасмурная погода никуда не денется. Будет облачно, солнцем красноярцев день не побалует. Температура – около +22 градусов. Ветер будет слабым, с порывами около 3 метров в секунду. Ночью же температура опустится до +13 градусов. Атмосферное давление в течение дня будет в пределах 741-743 мм рт.ст.

В пятницу 20 августа в Красноярск вернутся дожди. По прогнозу синоптиков, горожан ожидает сильный дождь с грозой. Солнце спрячется за тучами, а температура опустится до +19 градусов днем. Усилится ветер. Порывы будут достигать 9 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня около 744 мм рт.ст.