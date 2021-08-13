Новые вертолеты и самолеты: край обновляет воздушный парк

Фото: Мария ЛЕНЦ

Мощные и красивые

Ознакомиться с обновленным парком в аэропорт Черемшанка приехал губернатор Александр Усс. Ему представили линейку современных малых самолётостроений , а также новый вертолёт МИ-8 МТВ.

Новая техника будет летать в труднодоступные населённые пункты края. Фото: Мария ЛЕНЦ

В этом году край получит еще одну такую машину. Планируется, что она прибудет до конца лета и станет работать на севере региона.

Всего программа реновации полётного парка на 2021-2027 годы, одобренная главой региона, предполагает поступление 10 вертолётов этого класса.

Машина мощная, с модернизированной пилотажно-навигационной системой, способнаяперевозить на тонну больше груза, чем предшественник.

Вертолет для северных территорий единственное средство передвижения людей и перемещения грузов. Фото: Мария ЛЕНЦ

- Новый вертолет – универсальный для большинства задач Севера: перевозка людей и грузов, санавиация, тушение пожаров. Он успешно справляется со всеми задачами. Он унаследовал надежность матчасти своего прародителя Ми-8Т, - уточнил генеральный директор «КрасАвиа» Андрей Егоров. – Красноярцам может быть не так очевидна важность вертолетов, а для Эвенкии и Таймыра вертолеты – это все, это жизнь.

Уже через пару дней новая машина начнет свою трудовую деятельность в районе Хатанги, и будет работать не менее 30 лет.

Новый фирменный стиль «КрасАвиа»: синий цвет символизирует Енисей, красный есть в названии краевой столицы. Фото: Мария ЛЕНЦ

Напомним, ранее при поддержке губернатора и правительства Красноярского края в собственность авиакомпании было приобретено три самолёта Л-410 УВП и два самолёта ATR-72, а в этом году в эксплуатацию поступили пять самолётов ATR-42. Кстати, корреспондент «Комсомолки» недавно летал по маршруту Красноярск-Абакан на ATR-42, и остался под большим впечатлением. Современный, комфортный, бесшумный, летать - удовольствие.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Куда еще можно летать на новых самолетах? В списке - Барнаул, Новокузнецк, Горноалтайск, Кемерово... Новая техника позволила в 2021 году открыть новые маршруты, в том числе и субсидированные.

Обновление парка регионального авиаперевозчика, а значит создание стабильной внутренней и межрегиональной транспортной сети – одна из важнейших задач в крае. Как и развитие северных территорий. Тем более что сейчас начинается активное освоение Арктики.

- Мы живём в одном из самых больших регионов России со множеством труднодоступных мест, в которые можно добраться лишь авиацией. Сделав серьёзный шаг по развитию авиапарка в части самолётов, мы решили обновить и вертолётный состав, которому на данный момент более 30 лет. В ближайшие шесть лет мы намерены приобрести 10 вертолётов российского производства. На международном рынке у них очень хорошая репутация. Крепкие, практичные, надежные – они ещё долгое время прослужат людям в суровых условиях севера края, – отметил глава региона Александр Усс.

В салоне новой модели вертолета могут разместиться 22 человека. Фото: Мария ЛЕНЦ

Первый вертолёт окрасили в новом фирменном стиле авиакомпании «КрасАвиа». Кстати, разработать ливрею для техники краевой авиакомпании поручил губернатор региона. Цвета символические: синий обозначает наш могучий Енисей, красный есть в названии краевой столицы

Спасибо за преданность делу!

В честь Дня воздушного флота, губернатор Красноярского края наградил благодарственными письмами пилотов и специалистов наземных служб аэропортов Красноярск и Черемшанка.

- Мы благодарим всех, кто связал свою судьбу с авиацией, за преданность делу, профессионализм и смелость, а также за то, с какой уверенностью и ответственностью они держат наши с вами жизни, пока мы находимся в воздухе, – сказал на церемонии Александр Усс.

Справка КП

АО «КрасАвиа» – одна из крупнейших региональных авиакомпаний, выполняющая полёты во многие регионы России. Ее основная задача - социально значимые перевозки на самолётах и вертолётах в районах Крайнего Севера Красноярского края.

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