Отдых в Сочи за прививку: в Дудинке среди вакцинированных сотрудников «Норникеля» провели розыгрыш путевок

Среди сотрудников Дудинского морского порта, привитых от COVID-19, провели розыгрыш более чем 50 ценных призов. 1207 вакцинированных работников получили шанс выиграть путевки в сочинский санаторий «Заполярье», сертификаты на прогулки на катере, денежные призы, подарочные сертификаты. Презенты разыгрывали 10 августа в прямом эфире в Инстаграм и YouTube.

Среди трудового коллектива морского порта вакцинированы уже порядка 80% сотрудников. Как рассказал директор Заполярного транспортного филиала Алексей Новаков, главной целью состоявшегося розыгрыша стало выражение благодарности тем, кто уже привился, и мотивация остальных сотрудников.

«Лотерея - лишь малая часть благодарности руководства за сознательную позицию сотрудников в деле вакцинации. Мы при любой возможности говорим «спасибо» и будем продолжать это делать, потому что вакцинация сохраняет наши жизни и здоровье, позволяет двигаться дальше и чувствовать себя в безопасности», – сказал Алексей Новаков.

Ранее мы рассказывали, что «Норникель» выступает за добровольную вакцинацию и не принуждает сотрудников ставить прививку. Однако в компании ведется мотивационная и информационная работа, которая позволяет узнать больше сведений о вакцине от лица специалистов.

Выступая в июле этого года на онлайн-площадке радио "Комсомольская Правда", вице-президент по кадровой политике компании «Норникель» Дарья Крячкова поделилась, что для персонала проводятся вебинары с вирусологами, работает «горячая линия». Для тех же, кто поставил прививку, в «Норникеле» предоставляют дополнительные дни отпуска, в которые можно без потери заработка отлежаться с температурой.

Еще один метод, который помогает избавить сотрудников от страхов перед вакциной, - масштабная информационная кампания «Сократи дистанцию - сделай шаг». Ее участники в лице топ-менджеров «Норникеля» и медийных личностей рассказывают людям о своем опыте вакцинации. «Так компания показала: нам нестрашно начать с себя, с наших руководителей», - прокомментировала Дарья Крячкова.