В Красноярском крае стартует проект «Лекарства для села»

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае начинается большой и очень важный проект «Лекарства для села». «Комсомолка» сообщает подробности, в чем суть и как он будет реализован.

В нашем крае сегодня работает 366 аптечных пунктов и аптек, более 800 фельдшерско-акушерских пунктов (далее ФАП - прим. автора). Цифры – приличные. Доступность лекарственного и медицинского обеспечения на высоком уровне.

Но есть проблемы, которые традиционными алгоритмами не решить. Наш край большой, протяженный - сотни труднодоступных мест, куда и самолетом не добраться. Много поселений, где живет по несколько десятков человек, а то и меньше. Там нет ни медицинского работника, ни аптечного пункта, ни возможности выездной торговли лекарственными средствами. А случается всякое. Переломы, травмы, отправления, критическое давление - список длинный… Кто поможет? Тот, кто рядом, односельчанин. И это реально.

Аналогичных по масштабу проектов в нашей стране еще нет. Его авторы и организаторы - министерство здравоохранения Красноярского края, АО «Губернские аптеки» и Красноярское региональное отделение ВОД «Волонтеры-медики».

Основам неотложной помощи в рамках проекта обучат представителей 432 домовых хозяйств. Проще говоря, столько семей получат специальные аптечки с самыми необходимыми лекарствами и медицинскими изделиями.

Большую помощь ждут от муниципалитетов. Именно главы муниципалитетов, которые знают своих жителей, должны определить семью, ответственную за неотложную помощь, а еще принять участие в организации процесса обучения, курировать проект на местах.

Обучать людей будут волонтеры-медики.

- Мы готовимся уже более полугода, - рассказывает Алена Миронова, координатор Красноярского регионального отделения ВОД «Волонтеры-медики». - Наши инструкторы по неотложной помощи будут выезжать в муниципалитеты для обучения представителей домовых хозяйств. Все инструкторы – медики. Все с образованием и опытом работы на подстанциях скорой помощи, в приемном покое краевой больницы, ФАПах. Они будут обучать всему тому, с чем может столкнуться любой человек: сердечно-лёгочная реанимация, обмороки, ожоги, кровотечения, травмы, манёвр Геймлиха*.

Алена Миронова, координатор Красноярского регионального отделения ВОД «Волонтеры-медики» Фото: Мария ЛЕНЦ

В курсе обучения есть блок по COVID-19: упор на профилактику заболевания и актуальную информацию о вакцинации.

Отдельный пункт в курсе обучения – подробный инструктаж, как пользоваться аптечкой. Лекарственные препараты подбирали специалисты министерства здравоохранения и фармацевты «Губернских аптек».

По словам генерального директора АО «Губернские аптеки» Алены Поповой, все аптечки уже готовы. В них - жаропонижающие, антигистаминные, противовирусные средства, тонометр, жгуты, бинты, вата, лейкопластыри, перчатки, маски. Главный принцип - «Не навреди!». В аптечках есть только безрецептурные препараты. Доброволец – не врач, он не должен лечить.

Алена Попова, генеральный директор АО «Губернские аптеки» Фото: Мария ЛЕНЦ

Кроме аптечек в домах жителей–участников проекта будут и другие средства неотложной помощи: носилки, шины, связь с ФАП и больницами.

- Часто человек оказывается в ситуации, когда рядом нет ни подготовленных специалистов, ни оборудования, а помощь нужна «здесь и сейчас». Речь о так называемых платиновых минутах, если оказать помощь максимально быстро, пострадавший сможет дождаться квалифицированной медицинской помощи, - говорит Галия Габидуллина, начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Красноярского края. – Поэтому проект «Лекарства для села» - так важен и актуален.

Галия Габидуллина, начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Красноярского края Фото: Мария ЛЕНЦ

Стартует программа помощи 19 августа в Балахтинском районе, обучение пройдут 7 домашних хозяйств. Завершить проект планируется в октябре, успеть в северные территории нужно до наступления холодов.

КСТАТИ

Самый северный аптечный пункт Российской Федерации находится в нашем регионе, в поселке Диксон.

ВАЖНО

Координатор Красноярского регионального отделения ВОД «Волонтеры-медики» Алена Миронова уверена, что алгоритмы проекта, когда объединяются исполнительная власть, крупные некоммерческая волонтерская организация и коммерческая организация, можно и нужно тиражировать и в других отраслях - в социальной политике, в образовании:

Алена Миронова показывает рабочую тетрадь Фото: Мария ЛЕНЦ

- Это уникальный проект, прецедент в масштабе всей страны. Потому что проект благотворительный. Он не только про проблемы, которые нужно решать «здесь и сейчас», он про воспитание. И это настоящее партнерство.

СЛОВАРИК «КП»

Манёвр Геймлиха – маневр, который применяется, если у человека удушье, он не может дышать, проглотил посторонний предмет (см. видео)