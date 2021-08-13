Дом своей мечты за несколько недель под ключ – не верите? Но это реально

Современные технологии позволяют возводить комфортное жилье по мировым стандартам и при этом экономить на стоимости. Фото: предоставлено "Идея Плюс"

Дом мечты – что скрывается под этим понятием? Просторные комнаты с высокими потолками. Большие окна, которые можно распахнуть настежь и впустить внутрь поток свежего воздуха. Высокое крыльцо, где по вечерам можно смотреть на звезды и поговорить по душам с близким человеком. Веранда для приема гостей. Сад вокруг. И лохматый четвероногий сторож, который охраняет и усадьбу, и любимых хозяев. Такой дом может быть постоянным местом жительства или загородной дачей.

Современные ритмы жизни диктуют свои условия, мы задаемся вопросом: а можно ли построить дом своей мечты, скажем, за месяц – полтора? Оказывается, да, это реально. Главное – выбрать правильную технологию строительства и компанию, которая исполнит заказ быстро, качественно и в соответствии с общепринятыми мировыми стандартами.

- «Все для клиента! – для нас не слова, а руководство к действию, - рассказывает генеральный директор ООО «Идея Плюс» Евгений Исаченко. – Клиенты ценят нас за качество работы и скорость исполнения заказов. 20 лет собственного производства по высочайшим мировым стандартам создало предприятию устойчивую репутацию. Наши заказчики знают, что получат первоклассную продукцию и отличное настроение, сэкономив при этом время и деньги.

Компания заявила о себе на строительном рынке в 1997 году. Сегодня у «Идея Плюс» собственное производство СИП-панелей и пластиковых окон. Более 10,6 тысяч довольных клиентов, из которых 86% обратились повторно или по рекомендациям.

Замечательные дома на озере Большом

Одно из популярных рекреационных мест в крае – озеро Большое в Шарыповском районе. Здесь несколько пансионатов и баз отдыха, палаточные лагеря, зимние лыжные трассы. Но одно дело отдыхать в съемном номере и совсем другое – в собственном доме с видом на озеро.

Компания «Идея Плюс» предлагает 21 участок в селе Парной, где уже стоят готовые дома, возведенные из современного материала - структурной изолированной панели. Аккуратные, эстетически привлекательные, со светлыми комнатами. Внешняя и внутренняя отделка – по вкусу покупателя. К слову, площадь участка – 10 соток, которые можно превратить в солидную усадьбу. Купить эти дома можно уже сейчас.

Вот такие интересные домики на берегу озера Большое могут быть вашими. Фото: предоставлено "Идея Плюс"

Что такое СИП-панель и в чем ее преимущество

Представьте себе трехслойную плиту. Два наружных слоя этой плиты произведены из влагостойкой ориентированной стружечной плиты. А между ними – пенополистирол. Все слои склеены высокотехнологичным полиуретановым клеем под мощным давлением 18 тонн. Получается очень прочный строительный материал, который отлично удерживает тепло, при этом он морозоустойчив, экологичен и энергоэффективен. Отапливать его можно при помощи электроэнергии - достаточно постелить в них теплый пол, либо установить конвекторы. Стоимость обогрева такого дома получается довольно низкой.

Поскольку СИП-панели довольно легкие по весу, чтобы возвести из них дом, не нужна тяжелая строительная техника. Небольшая бригада из двух или трех мужчин при помощи простых приспособлений справятся с работой за несколько недель – и вот вам уже готовый смонтированный дом, от фундамента до крыши. Останется только выполнить внутренние и внешние отделочные работы. Обратите внимание, что на выходе получается солидная экономия – то есть дом из СИП-панелей дешевле аналогов из дерева или кирпича.

Любое строение – на ваш вкус

Однако география присутствия компании не ограничивается Шарыповским районом. Заказать строительство дома могут жители других районов Красноярского края, Кемеровской области, Хакасии.

В активе компании более 500 вариантов готовых проектов жилых домов – на один или два этажа. Любой площади, до 100 или более 200 квадратных метров. И не только жилье. Даже если хочется что-то эксклюзивное – не проблема, опытные профессионалы проектировщики-дизайнеры всегда готовы сотворить что-то новое.

Выбрали проект, оплатили – и полный комплект строительных материалов доставят на место точно в назначенное время. Специалисты тут же примутся за работу. А если владелец будущего дома хочет своими руками его собрать – его научат, как это сделать. Причем, обратите внимание: в отличие от, скажем, деревянного бруса, СИП-панели не дают усадки, поэтому строить такие дома можно в любое время года, даже зимой.

КОНТАКТЫ

Офис компания «Идея Плюс» расположен по адресу: город Шарыпово, улица Индустриальная, 6

Телефон: 8-902-990-24-02

Время работы – с 9 до 18 часов.