Последние новости Красноярска на 12 августа 2021: смерть Петра Пимашкова, возвращение чистого неба и новая схема мошенников Фото: Мария ЛЕНЦ

«КП-Красноярск» подводит итоги минувших суток. Публикуем последние новости Красноярска на 12 августа 2021.

Умер бывший глава Красноярска Петр Пимашков

В возрасте 73 лет скончался второй мэр Красноярска Петр Пимашков. Смерть политика подтвердил собственный источник «КП-Красноярск». Петр Иванович руководил городом с декабря 1996 года, он провел в кресле мэра 4 срока. В 2011 году он баллотировался в Госдуму. (подробнее)

В Красноярск после ночного дождя вернулось чистое небо

Минувшей ночью воздушные потоки унесли дым и принесли осадки, пусть небольшие и не во все районы города, но это стало спасением. Небо вернулось! Утром красноярцы порадовались тому, что увидели синее небо и яркое солнце. (подробнее)

В Красноярском крае под видом сотрудников МЧС начали орудовать мошенники

В Красноярске появился новый вид мошенничества – теперь аферисты пытаются ввести в заблуждение людей под видом МЧС. Как сообщают в ведомстве, уже известно более 10 случаев, когда под видом сотрудника, мошенники «разводят» людей на деньги. (подробнее)

Под Красноярском мотоциклист без экипировки врезался в КАМАЗ и погиб

Авария произошла вечером 11 августа на Северном шоссе в Красноярске. Мотоциклист с пассажиром буквально влетел в КАМАЗ. Водитель погиб на месте, а его попутчик серьезно пострадал. Как сообщают в ГИБДД, оба были без защитной экипировки. (подробнее)

В Красноярске на острове Татышев построят бассейн под открытым небом

В Красноярске появится еще один открытый бассейн. На сайте госзакупок уже начали принимать заявки от предпринимателей, желающих поучаствовать в конкурсе. По условиям победитель должен будет установить пляжно-развлекательный комплекс в западной части острова. (подробнее)