Последние новости Красноярска на 12 августа 2021: смерть Петра Пимашкова, возвращение чистого неба и новая схема мошенников
Фото: Мария ЛЕНЦ
«КП-Красноярск» подводит итоги минувших суток. Публикуем последние новости Красноярска на 12 августа 2021.
Умер бывший глава Красноярска Петр Пимашков
В возрасте 73 лет скончался второй мэр Красноярска Петр Пимашков. Смерть политика подтвердил собственный источник «КП-Красноярск». Петр Иванович руководил городом с декабря 1996 года, он провел в кресле мэра 4 срока. В 2011 году он баллотировался в Госдуму. (подробнее)
В Красноярск после ночного дождя вернулось чистое небо
Минувшей ночью воздушные потоки унесли дым и принесли осадки, пусть небольшие и не во все районы города, но это стало спасением. Небо вернулось! Утром красноярцы порадовались тому, что увидели синее небо и яркое солнце. (подробнее)
В Красноярском крае под видом сотрудников МЧС начали орудовать мошенники
В Красноярске появился новый вид мошенничества – теперь аферисты пытаются ввести в заблуждение людей под видом МЧС. Как сообщают в ведомстве, уже известно более 10 случаев, когда под видом сотрудника, мошенники «разводят» людей на деньги. (подробнее)
Под Красноярском мотоциклист без экипировки врезался в КАМАЗ и погиб
Авария произошла вечером 11 августа на Северном шоссе в Красноярске. Мотоциклист с пассажиром буквально влетел в КАМАЗ. Водитель погиб на месте, а его попутчик серьезно пострадал. Как сообщают в ГИБДД, оба были без защитной экипировки. (подробнее)
В Красноярске на острове Татышев построят бассейн под открытым небом
В Красноярске появится еще один открытый бассейн. На сайте госзакупок уже начали принимать заявки от предпринимателей, желающих поучаствовать в конкурсе. По условиям победитель должен будет установить пляжно-развлекательный комплекс в западной части острова. (подробнее)