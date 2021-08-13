Без смога, но солнца не будет: на грядущих выходных в Красноярске закончится лето Фото: Мария ЛЕНЦ

Лето – всё. По прогнозу синоптиков, осень начнет подступать к Красноярску уже в грядущую субботу. Часть последних теплых дней были потеряны из-за задымления от якутских пожаров, а дальше будет все холоднее и холоднее: ливни, грозы, пасмурное свинцовое небо. Рассказываем, какой будет погода на выходных 14-15 августа 2021.

По данным синоптиков от GISMETEO, в субботу 14 августа в Красноярске резко похолодает до +18 градусов… и это днем! Не будет ни намека на солнце, весь первый день выходных над городом будут висеть чернейшие тучи и идти безудержные ливни – с самого утра и до поздней ночи. Кроме того, поднимется и ветер. Порывы могут составить около 7 метров в секунду.

Погода в Красноярске в субботу не изменится даже ночью. Синоптики прогнозируют температуру до +17 градусов и дожди с ветром. Атмосферное давление в течение дня – около 741 мм рт.ст.

Погода в воскресенье 15 августа в Красноярске 2021 немного улучшится, но много ждать не стоит. Максимальная температура днем составит около +22 градусов. Весь день будет пасмурно, а небо закрыто тучами, солнце будет появляться неохотно и ненадолго. Естественно не обойдется без осадков: дождь хоть и будет не таким изматывающим, как в субботу, но приятного мало. Не оставит красноярцев и ветер, порывы ожидаются до 7 метров в секунду.

Ночью похолодает до +15 градусов. Погода перед рабочей неделей начнет понемногу исправляться – закончатся дожди и стихнет ветер. Атмосферное давление в течение дня – около 743 мм рт.ст.