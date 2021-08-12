На расчистку водовода в дамбе Абаканской протоки нужно больше денег

Депутаты Красноярского городского Совета проинспектировали работы, которые сейчас ведутся на Абаканской протоке. В нынешнем сезоне по заказу департамента городского хозяйства здесь прочищаются две водоводные трубы, соединяющий Енисей с этим водоёмом. Долгое время водоводы были забиты илом и гравием, вода через них практически не проходила, в результате протока застаивалась, цвела и источала неприятный запах. Несколько лет Красноярск бился над проблемой: проводились исследования и локальные очистки. В прошлом году к ситуации подошли глобально: русло очистили от наносных и рукотворных кос и отмелей, от водорослей, дно углубили, начали расчистку водовода в северной части дамбы.

Нынешней весной работы продолжились уже на южной стороне гидротехнического сооружения. Исполнение контракта пришлось притормозить в связи с весенним паводком, но сразу после того, как уровень воды в Енисее снизился, исследование и очистку удалось возобновить. Подрядная организация раскопала котлован и обнаружила, что водовод не просто забит илом и гравием. Из-за большой нагрузки на дамбу разошлись две стыковочные трубы диаметром 700 миллиметров. Их нужно соединять. Но сначала требуется изучить, насколько водовод забит наносами и полностью его очистить. Контракт, по которому сейчас проводятся раскопки на дамбе, такого объёма работ не предусматривает, поэтому УДИБ намерен обратиться в департамент городского хозяйства с просьбой увеличить финансирование.

Решение о дополнительных средствах должны принять депутаты. По словам председателя городского Совета Наталии Фирюлиной, народные избранники в курсе проблемы. Много жалоб по поводу загрязнения водоёма городской Совет получал от местных жителей. Депутаты контролируют ситуацию на протяжении всего периода: участвовали в подготовке проекта, неоднократно выезжали с проверками хода очистки протоки и ремонта дамбы, обращали внимание и на экологическую составляющую проблемы. Депутатский корпус, по словам председателя, готов поддержать выделение дополнительных средств, этот вопрос следует внести в повестку сентябрьской сессии, на которой будет обсуждаться корректировка бюджета.

«Дамба на Абаканской протоке – достаточно сложное инженерное сооружение, которое должно быть предметом строгого контроля всех надзорных органов. В прошлом году мы сделали большую работу, теперь надо это всё завершить и уже делать паспорт объекта, ежегодно его контролировать и не запускать до такого состояния. Очевидно, что технические решения проблемы существуют. Есть сомнения, хватит ли на это денег в контракте. Но для этого существуют депутаты, чтобы вносить предложения о корректировке бюджета», - прокомментировала ситуацию Наталия Фирюлина.

Наталия Вячеславовна также отметила, что уже сделанная работа дала хорошие результаты: протока уже не зарастает водорослями так, как это было в прошлые годы. Одну из двух труб в теле дамбы всё же удалось прочистить, свежая вода поступает в протоку. В комплексе с углублённым и очищенным руслом это даёт понижение температуры в водоёме, при которой растения не чувствуют себя так же комфортно, как раньше.