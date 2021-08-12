Вот это бакланы набакланили: специалисты разгадали загадку поседевших деревьев в Хакасии

Специалисты разгадали загадку поседевших деревьев в Хакасии. Фото: Виктор Непомнящий

Видели ли вы когда-нибудь седые деревья? Березы на берегу реки стоят побелевшие, словно их краской забрызгали или инеем заморозили. Некоторые уже лишились листвы и стоят бадалыгами с редкими верхушками. Такую картину увидел директор заповедника «Хакасский» Виктор Непомнящий, когда летел на вертолете по рабочим делам. Уточнил: это не территория заповедника, а участок реки Абакан в Усть-Абаканском районе республики.

- Честно говоря, столкнулся с таким впервые и точно ответить, что это, пока затрудняюсь. Первое что приходит в голову – паразиты или какое то заболевание, в любом случае не хотелось, чтобы распространение продолжилось. Нужна помощь лесопатолога! - рассказал он на своей странице в «Фейсбуке».

Долго гадать над природой явления не пришлось. На место выехали специалисты министерства природы Хакасии и осмотрели поседевшие деревья. Выдохнули облегченно: нет, это не болезнь и не паразиты.

- Кто бы мог подумать, но причина побелевших деревьев – это результат жизнедеятельности (помет) колонии бакланов, которая облюбовала это рыбное местечко, о чем свидетельствуют многочисленные гнезда на деревьях, - раскрыт секрет Виктор Непомнящий.

И дополнил, что баклан – это колониальный вид птиц, не охотничий, для которого характерно расширение ареала и быстрое увеличение численности. Для гнездования бакланы выбрали рыбное место, так как основной рацион - это рыба.

А что будет с деревьями? Как пояснили специалисты, если бы были обильные осадки, «седины» на деревьях было бы меньше. С наступлением нового весеннего сезона, на деревьях появится свежая зелёная сочная листва. Но если на следующий год бакланы вновь выберут это местечко для гнездования, то ситуация может повториться. Птичий помёт может оказывать влияние на качественный и количественный состав флоры, так как в чистом виде содержит большое количество аммиака и процесс разложения сопровождается высокими температурами, сжигающими листву.