Прошла любовь, завяли помидоры: на 10 красноярских браков приходится 9 разводов

Специалисты Красноярскстата озвучили статистику свадеб и разводов

Отзвучал Мендельсон, отзвенели бокалы, смолкло «горько». Родные и близкие искренне пожелали паре совет да любовь на все времена. Молодые раскидали по всем социальным сетям фотографии, где они показали обручальные кольца на безымянных пальцах. Теперь для них началась новая жизнь… Но как долго просуществует семья? Сухие цифры официальной статистики показывают, как меняется сегодня ценность брака и как часто семейная лодка разбивается о различные преграды.

Мы не будем сейчас анализировать причины разводов, у каждой пары она своя. Обратимся к данным, которые предоставили специалисты Красноярскстата.

За полгода (с января по июнь 2021 года) в Красноярском крае узами брака связали себя 8 077 пар. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, свадеб сыграно на 29 % больше. Но причину мы знаем – почти весь 2020 год прошел у нас в условиях жестких коронавирусных ограничений, там не до свадеб было.

Теперь посмотрим разводы: официально расстались за 6 месяцев 7 319 пар. По сравнению с предшествующим периодом это на 42,3 % больше. То есть на 1 000 браков приходится 906 разводов. Печально, но факт.

А что у соседей? В Хакасии с января по июнь 2021 года узаконили супружеские отношения 1 425 пар. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года число браков увеличилось на 26,3 %. Расстались 1 207 пар. Число разводов по сравнению с прошлым годом увеличилось на 13,1 %. Выходит, что на 1 000 браков приходилось 847 разводов.

В Туве, получается, отношение к семейным ценностям иное. Там на 1 000 браков приходится 560 разводов. За 6 месяцев этого года сыграли свадьбы 806 пар. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года число заключённых браков увеличилось на 7,6 %. Расторгли семейные отношения в текущем году 451 пара. Число разводов по сравнению с прошлым годом увеличилось на 75,5 %.