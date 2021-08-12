Последние новости Красноярска на 11 августа 2021: пожар в здании телеканала, извинения Алексея Ягудина и возвращение краевой больницы к привычному режиму работы Фото: Мария ЛЕНЦ

«КП-Красноярск» подводит итоги минувших суток. Публикуем последние новости Красноярска на 11 августа 2021.

В Красноярске загорелось здание телекомпании «Афонтово»

В Красноярске, в Свердловском районе, с утра заметили густой дым. Тревожные звонки стали поступать на телефоны экстренных служб. Пожар начался в подвале – задымился и вспыхнул строительный мусор. Площадь возгорания – 20 квадратных метров. Пострадавших нет. (подробнее)

Известный фигурист Алексей Ягудин извинился, что не заметил в Красноярске смог

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин прибыл в Красноярск на съемки передачи как раз, когда город погрузился в смог от якутских пожаров. Однако в своем посте в инстаграме бывший спортсмен заявил, что никакого дыма в городе нет, чем обрушил на себя волну народного недовольства. Пришлось оправдываться. (подробнее)

Красноярская краевая больница возвращается к плановой работе

Красноярская краевая больница постепенно возвращается к плановому режиму работы. Когда наступает пик заболеваний коронавирусом, многие отделения больницы передают в «красную зону». Сейчас, на фоне снижения заболеваемости COVID-19, проводятся необходимые мероприятия по уборке помещений, дезинфекции мебели, инвентаря и аппаратуры. (подробнее)

«Десятки убитых, столько же раненых»: в Хатанге браконьеры расстреляли мигрирующих северных оленей

В ночь со 02 на 03 августа в окрестностях села были буквально расстреляны десятки оленей. Эту новость подхватили десятки информационных ресурсов. Градус возмущения нарастает. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота с причинением крупного ущерба». Полиция разыскивает причастных. (подробнее)

Отключение горячей воды в Красноярске: в список попали 5 районов города

Энергетики сообщили о следующем этапе отключения горячей воды в Красноярске. С понедельника 16 августа без нее останутся жители пяти районов города, которые подключены к ТЭЦ-2. Это Центральный район города, исключая микрорайон Покровский; большая часть Железнодорожного района, Свердловский район. (подробнее)