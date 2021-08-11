В четверг в Красноярске потеплеет до +25 градусов, и, возможно, уйдет смог от лесных пожаров Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске уже пятый день видно задымление от якутских пожаров. Погода в городе и без того пасмурная, а все вместе скрывает солнца так, будто его и нет вовсе. Даже самолеты не летят, а в аэропортах сидят толпы людей. Но изменится ли что-то в четверг? Публикуем прогноз погоды в Красноярске на 12 августа 2021.

Так, по прогнозу погоды гидрометцентра, в Красноярске 12 августа 2021 ожидается дневное потепление до +25 градусов. Пройдет небольшой дождь. В общем и целом будет облачно, но временами солнце будет проглядываться. Кроме того, «КП-Красноярск» рассказали, что вероятно, уже в четверг смог от якутских пожаров в Красноярске рассеется. Этому поспособствует и ветер, которые немного, но усилится.

Ночью же похолодает до +14 градусов, будет пасмурно и дождливо. Атмосферное давление – около 733 мм рт.ст.

Прогноз GISMETEO несколько отличается. По данным синоптиков, 12 августа в городе днем потеплеет до +26 градусов! Это будет самый теплый день недели. Кроме того, порывы ветра будут составлять ощутимые 9 метров в секунду, что, надеемся, поспособствует разгону ядовитого дыма. Также польет дождь, возможно – с грозами.

Ночью будет весьма тепло – до +18 градусов, и дождливо. Атмосферное давление в течение дня составит около 740 мм рт.ст.