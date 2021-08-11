Выпили всю воду и съели все бутерброды: из-за якутских пожаров красноярцы заполонили аэропорты Кемерово и Барнаула

Каждое утро в Красноярске задерживаются десятки рейсов Фото: Мария ЛЕНЦ

Здание терминала красноярского аэропорта похоже на переполненный улей – тревожно гудит, свободных сидений нет, поэтому люди сидят на чемоданах, а то и прямо на полу. У кого-то сдают нервы и периодически то тут, то там раздаются недовольные голоса. Затем замолкают – ситуация ведь все равно не изменится. Остается только ждать. И так – каждое утро. Людям нужно лететь – в отпуск, в командировку, по каким-то личным делам. Но вместо этого им приходится сидеть часами в терминале и ждать.

Причину такому коллапсу подкинула сама природа – дым от якутских пожаров вот уже почти неделю закрывает небо над Красноярском и создает проблемы для авиации. Да еще к этому добавьте утренние августовские туманы – видимость настолько ухудшилась, что самолеты попросту не могут приземлиться и взлетать. И уходят на соседние аэродромы – в Кемерово, Барнаул, Абакан.

Смотрим на онлайн-табло красноярского аэропорта – сегодня, 11 августа, там был задержан прилет почти двух десятков утренних рейсов. И только к полудню ситуация более-менее «разрулилась»: объявлена регистрация на рейсы (не все, но некоторые) в Сочи, в Москву, Симферополь, Екатеринбург. Задерживаются или отменены совсем рейсы в Якутию, Иркутск, на север Красноярского края.

В аэропорту Кемерово. Фото: Елена ШЕСТАК

А представьте пассажиров, которые должны были утром прилететь в Красноярск, а вместо этого оказались в Кемерово или Барнауле. Им точно также пришлось коротать время в терминалах, сидеть на чемоданах или на полу, негодовать, возмущаться. И ждать, когда их пригласят на посадку – иного выхода нет.

Нужно сразу пояснить ситуацию: дело в том, что аэропорт не принимает решений, какие самолеты посадить, а какие направить на запасной аэродром. Техническое оснащение нашей взлетно-посадочной полосы позволяет посадить любое воздушное судно даже при нулевой видимости. Поэтому в настоящее время аэропорт работает в штатном режиме.

А вот решение о том, посадить самолет в Красноярске или изменить курс, принимает командир экипажа и авиакомпания. Все зависит от квалификации пилотов, от классификации самолетов. Как только появляется возможность, к середине дня, они продолжают путь и садятся в пункте назначения.

В аэропорту "Черемшанка" самолеты тоже стоят на приколе Фото: Мария ЛЕНЦ

- Если ваш рейс задерживается надолго, то авиакомпании должны предоставить воду, еду, а также отдых в гостинице всем пассажирам в соответствии с «Общими правилами воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей», - прокомментировали в аэропорту Красноярска.

Сколько это продлится, пока со стопроцентной уверенностью сказать невозможно. Специалисты гидрометцентра прогнозируют, что, начиная с четверга 12 августа, ветер сменит направление и расчистит небо над краевым центром от дыма. Но погода – дама капризная и может в последний момент нарушить любые прогнозы.

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