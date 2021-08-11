Красноярскому заводу «Радиосвязь» - 80 лет

Генеральный директор НПП «Радиосвязь» Ринат Галеев Фото: Мария ЛЕНЦ

Признаюсь честно, энергии Рината Гайсеевича можно позавидовать. Он великолепный рассказчик, который одинаково увлеченно повествует об истории завода и о современных разработках, о своих сотрудниках и о студентах. Но обо всем по порядку.

- Ринат Гайсеевич, заводу 80 лет, внушительная дата. За такую долгую историю немногим предприятиям удалось не то, что приспособиться к новым условиям, а просто сохранить себя. Так и хочется спросить – в чем сила завода?

- Наш день рождения – 16 августа 1941 года. В этот день в Красноярск приехал первый эшелон со специалистами и оборудованием эвакуированного военного завода №327. На вновь образованном предприятии работали академики Николай Богородицкий, Антон Савельев, Александр Расплетин… Уже в 1942 году завод получил заказ от военно-воздушных сил СССР на производство телевизионных установок для разведки. Профессионализм, преемственность, сохранение традиций – наверное, в этом и есть наша сила.

Музей – это визитная карточка предприятия Фото: Мария ЛЕНЦ

- Вы на предприятии с 1985 года, более 35 лет. Помните первые впечатления, когда оказались на режимном заводе?

- С заводом я был знаком и раньше, когда работал в тресте «Красноярскпромстрой». Поэтому знал, где мне придется трудиться. У предприятия статус стратегического закрытого объекта, но мы работаем и даже не думаем, что на режимном заводе.

- Какие годы из истории завода стали самыми сложными – военные, перестроечные?

- Трудными были годы перестройки, сложно пришлось всем – и стране, и предприятиям, особенно высокотехнологичным, и людям. В то время разрыв по зарплате доходил до 14 месяцев. Главную роль в сохранении завода сыграл его руководитель Геннадий Маркович Рагзин. Это был человек высочайшего интеллекта, с очень твердым характером. Он знал, куда идет предприятие, и даже предвидел какие-то моменты. Несмотря на проблемы 90-х, ему удалось сохранить производство, коллектив специалистов и развить новые направления. Тяжелое время пережили на патриотизме и энтузиазме сотрудников. Не было работы, заказов, денег. Мы не могли покупать материальные ресурсы, но могли рисовать – бумаги хватало. Поэтому занимались разработкой новых технологий. В 1998 году сделали станцию спутниковой связи «Легенда-2П», в 2000–м разработали станцию тропосферной связи, в 2006-м – комплекс «Ливень». Основа всех этих разработок была заложена как раз в годы перестройки. Именно тогда замкнули на себе производство. На сегодняшний день минимально зависим от кого-либо по поставкам оборудования и по взаимным технологиям.

- Кто приходит к вам на предприятие работать, где готовят специалистов?

- В советское время готовили специалистов широко профиля. На предприятии мы доводили их до своего уровня. Так, хороший инженер получался через 3-5 лет после окончания вуза, а руководителей отделов растили лет 10. Сейчас все существенно поменялось – изменилось время, поменялись подходы, оборудование. Раньше мы чертили на чертежных станках – кульманах, нужно было изучать такие дисциплины как черчение, начертательную геометрию. Сегодня все это делаем в компьютерах, поэтому специалисты должны уметь работать с определенными набором программ – программа для 3д моделирования «Компас», программы «Лоцман», «Вертикаль», PowerMill. Работаем с университетами – СФУ, СибГУ им. М.Ф.Решетнева, Красноярским государственным медицинским университетом, МГУ и другими вузами страны. На нашем заводе существуют базовые кафедры. Со второго курса студенты идут к нам на практику, где мы знакомим их с оборудованием. А с четвертого курса ребята пишут курсовые, дипломные проекты, магистерские диссертации и защищают здесь, на предприятии. В среднем, в месяц на заводе одновременно находятся до 90 студентов, а в период написания проектов – проектов 212 человек. Но после завершения обучения к себе берем только звездочек.

Сотрудники предприятия принимают участие в спектаклях, конкурсах, и Ринат Гайсеевич их с удовольствием поддерживает Фото: Мария ЛЕНЦ

- На заводе сложился удивительный коллектив специалистов, единомышленников. Людям интересно не только вместе работать, но и принимать участие в спортивных турнирах, творческих мероприятиях…

- Это тоже к вопросу о преемственности и традициях. Я уверен, выйди сейчас за пределы завода – там другая культура, взаимоотношения людей, отношение к своему делу. А мы на заводе живем своем мире, нам удалось сохранить традиции. Благодаря профсоюзу и его лидерам. Они собираются, обсуждают организационные вопросы. Все наши выступления, спектакли, в которых принимают участие сотрудники завода – все дело рук профсоюза. А я с большим удовольствием их поддерживаю и тоже участвую в мероприятиях. Наш завод во многом уникален. Например, на предприятии есть свое… молоко. Нонсенс? Нет! Работники вредного производства – цехов гальваники, сварки – должны получать молоко. Таких сотрудников много, в месяц получается 1,5 тонны, литр в среднем 84 рубля. Причем по требованиям жирность молока должна быть не менее 4,2%. Как-то я прочитал отчет центра стандартизации, который провел исследование образцов молока – из 8 видов 6 пить невозможно. Многие производители экономят, обогащают обрат пальмовым маслом и выдают за молоко. А покупать молоко напрямую у хозяйства – всего 25 рублей за литр нужной жирности. Даже если разливать, пакетировать самим, все равно вполовину дешевле выходит – 42 рубля. Обсудили вопрос с профсоюзом, руководством нашего комбината питания. И купили линию производства молочной продукции, производим порядка 40 видов продукции: кефир, сыр, фета, сливки, масло. Экономия на затратах, и сотрудники получают чистое, без примесей молоко. Больше скажу – мы и хлеб свой печем, настоящий, ржаной по древнерусским рецептам.

На заводе есть своя линия производства молочной продукции Фото: Мария ЛЕНЦ

- Если вернуться к вашему основному производству – вы изготавливаете продукцию не только для оборонного комплекса, но и для гражданки. Что из этой продукции можно использовать в быту?

- В прошлом году наладили серийный выпуск озонаторов «Гроза». Боремся с пандемией, прибор убивает в воздухе микробов. Но оказалось, что у озонатора широкий спектр применения. Опыт показал, что он великолепно очищает воздух не только от вредоносных вирусов, но и просто от запахов – на кухне, от запахов домашних животных. Моль в шкафу, белокрылка в теплице – тоже озонатор. У меня есть знакомая – вежливая, культурная женщина, всегда на «вы». Как-то ее взрослый сын случайно разлил в машине бензин, запах невозможный, ничто не берет. Тогда я посоветовал наш озонатор. Получаю от нее сообщение: «Ринат, офигеть!!! Подержала ваш чудо-прибор 5 минут – запаха нет! Это бомба вообще! Спасибо огромное!». Эмоции через край!

Озонатор «Гроза» - очищает воздух и от вирусов, и от запахов Фото: Мария ЛЕНЦ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Уважаемые горожане! Дорогие заводчане!

Я рад всех поздравить с нашим замечательным событием – 80-летием! Главное, чего хочется всем пожелать – стабильности в нашем обществе и здоровья. Чтобы пандемия никак не отразилась на вашем самочувствии и здоровье ваших близких. И хочу, чтобы ваше настроение в летние дни было таким же светлым и теплым!

80 лет - замечательный юбилей! Фото: Мария ЛЕНЦ

КОНКРЕТНО

Август, 1941 года – в Красноярск эвакуированы оборудование и работники Ленинградского НИИ № 9, завода № 327. На их базе создан Красноярский филиал завода №327.

1941 – 1945 – за годы войны завод дал стране военной продукции на 77 млн рублей. Предприятие выпускало самолетные переговорные устройства, рамочные гониометрические радиомаяки, различные радиостанции.

1946 – 1969 – в послевоенное время завод осваивал производство новой техники: стационарных средневолновых радиомаяков, приводной аэродромной радиостанции, разрабатывал радионавигационную технику.

1970 – 1999 – завод разрабатывает спутниковую систему стратегической связи «Кристалл». Позднее Государственная система спутниковой связи и система «Кристалл» были объединены в Единую Систему Спутниковой Связи (ЕССС).

С 2000 года предприятие перешло на производство цифровой системы связи третьего поколения – ИССС (Интегрированная Система Спутниковой Связи).