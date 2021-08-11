Школа в красноярской Покровке получит современный тепловой пункт вместо старой котельной

Школа № 51 в красноярском микрорайоне Покровка до сих пор отапливалась собственной котельной, расположенной в том же здании. В сентябре 2021 года она перейдет на отопление от Красноярской ТЭЦ-3. Для этого СГК строит новый трубопровод и индивидуальный тепловой пункт. Общая стоимость работ по переключению школы составит 34 миллиона рублей.

Подрядчики СГК уже полностью смонтировали трубопровод на территории школы и 300 метров трубы до ближайшего центрального теплового пункта. Осталось только восстановить нарушенное благоустройство, чтобы 1 сентября ученики пришли в обновленный и чистый двор. Строительство еще одного километра теплосетей, необходимых для переключения, ведется на улицах микрорайона. Эту работу также необходимо завершить в начале сентября.

Проверить, готова ли школа принять детей в новом учебном году, 10 августа прибыли депутаты Красноярского городского совета, в том числе директор теплосетевого подразделения СГК Сергей Иванов. Он рассказал, что в сентябре школа должна получить тепло от Красноярской ТЭЦ-3.

Сергей Иванов, директор теплосетевого подразделения СГК в Красноярске:

«Не будет машин с углем и золой на территории школы, не будет дыма из трубы котельной. До 30 августа мы должны подключить новое оборудование и передать его в собственность школы. Сроки сжатые, но у нас большой опыт работы с такими установками, сделаем быстро. В гарантийный период поможем хозяйственному персоналу школы освоиться с новым оборудованием. Система автоматическая, так что это будет не сложно».

Подробности и карту всех 20 неэкологичных котельных Красноярска, где в 2021 году СГК создает условия для замещения смотрите по ссылке.