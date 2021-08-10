Красноярск
ФотоВидеоCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ФотоВидеоCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия10 августа 2021 8:13

Машина всмятку: под Красноярском отец сел за руль пьяным, чтобы успокоить годовалого сына, но попал в ДТП, скрываясь от полиции

Мужчину ждет штраф
Антон НИКИТИНАнтон НИКИТИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Скриншот из видео ГИБДД

Скриншот из видео ГИБДД

Все произошло рано утром 10 августа в поселке Усть-Мана. Дорожные полицейские решились остановить проезжающий автомобиль «Пежо», но водитель проигнорировал требование и поехал дальше, да еще и скорость увеличил. С управлением он не справился и перевернулся. Машина просто всмятку. История может показаться прозаичной, если бы не одно «но». В автомобиле находился годовалый ребенок.

Так выглядел автомобиль после аварии

Так выглядел автомобиль после аварии

Мальчик пострадал, но чудом обошлось без тяжелых травм, учитывая состояние машины после ДТП. Благо, отец догадался посадить сына в детское кресло перед поездкой.

После аварии мужчина вышел почти голым, но невредимым. Оказалось, что в его крови 0,99 промилле алкоголя. Дорожным полицейским он рассказал, что сын громко плакал, и он хотел его «укачать» и успокоить, так как мальчик хорошо засыпает в машине. А не остановился перед инспекторами потому что «побоялся ответственности» за езду в пьяном виде.

В итоге ребенок в больнице, а отцу грозит штраф и встреча с комиссией по делам несовершеннолетних:

- В отношении мужчины составлен административный материал за управление транспортным средством в состоянии опьянения. За данное правонарушение предусмотрена ответственность – штраф 30 тысяч рублей и лишение права управления на срок до 2 лет. В отношении мужчины инспекторами по делам несовершеннолетних также составлен административный материал по статье «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Данный инцидент рассмотрит комиссия по делам несовершеннолетних, - сообщают в МВД по Красноярскому краю.

В Усть-Мане отец сел за руль пьяным, чтобы успокоить годовалого сына, но попал в ДТП. Видео: ГИБДД
ЧППроисшествия: ЧП