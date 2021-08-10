Машина всмятку: под Красноярском отец сел за руль пьяным, чтобы успокоить годовалого сына, но попал в ДТП, скрываясь от полиции

Скриншот из видео ГИБДД

Все произошло рано утром 10 августа в поселке Усть-Мана. Дорожные полицейские решились остановить проезжающий автомобиль «Пежо», но водитель проигнорировал требование и поехал дальше, да еще и скорость увеличил. С управлением он не справился и перевернулся. Машина просто всмятку. История может показаться прозаичной, если бы не одно «но». В автомобиле находился годовалый ребенок.

Так выглядел автомобиль после аварии

Мальчик пострадал, но чудом обошлось без тяжелых травм, учитывая состояние машины после ДТП. Благо, отец догадался посадить сына в детское кресло перед поездкой.

После аварии мужчина вышел почти голым, но невредимым. Оказалось, что в его крови 0,99 промилле алкоголя. Дорожным полицейским он рассказал, что сын громко плакал, и он хотел его «укачать» и успокоить, так как мальчик хорошо засыпает в машине. А не остановился перед инспекторами потому что «побоялся ответственности» за езду в пьяном виде.

В итоге ребенок в больнице, а отцу грозит штраф и встреча с комиссией по делам несовершеннолетних:

- В отношении мужчины составлен административный материал за управление транспортным средством в состоянии опьянения. За данное правонарушение предусмотрена ответственность – штраф 30 тысяч рублей и лишение права управления на срок до 2 лет. В отношении мужчины инспекторами по делам несовершеннолетних также составлен административный материал по статье «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Данный инцидент рассмотрит комиссия по делам несовершеннолетних, - сообщают в МВД по Красноярскому краю.