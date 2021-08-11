Последние новости Красноярска на 10 августа 2021: решение беременной 8-классницы насчет ребенка, дело об убийстве охотоведа дошло до суда и продление режима «черного неба» Фото: Мария ЛЕНЦ

«КП-Красноярск» подводит итоги минувших суток. Публикуем последние новости Красноярска на 10 августа 2021.

«Всю трясет»: беременная вторым восьмиклассница приняла решение насчет ребенка

История «забеременевшей от 10-летнего» началась зимой прошлого года. В местную больницу поступила семиклассница с жалобами на боли в животе. После осмотра выяснилось: она беременна. (подробнее)

Дело об убийстве охотинспектора и его друга в Красноярском крае дошло до суда

Трагедия произошла 4 августа 2021 года в Манском районе Красноярского края. 58-летний местный житель, по версии СК, убил двух человек. Свою вину обвиняемый признал только в части незаконного хранения огнестрельного оружия. (подробнее)

Режим «черного неба» в Красноярске продлили еще на сутки

Как сообщает Среднесибирское УГМС, режим неблагоприятных метеоусловий будет действовать с 17:00 часов 10 августа по 19:00 часов 11 августа. Напомним, что из-за едкого смога, дошедшего до Красноярска из-за якутский лесных пожаров на минувших выходных, 8 августа в городе ввели режим «черного неба» до 10 августа. Однако, задымление пока не рассеялось. (подробнее)

В Сибири мать «сдавала» своих детей трех и пяти лет педофилу

В 2018 году жительница Ужура за 1 тысячу рублей несколько раз передавала своих детей 3-х и 5 лет 64-летнему знакомому, который совершал в их отношении, выражаясь сухим юридическим языком «насильственные действия сексуального характера». Объяснила свои действия тем, что ей не хватало на алкоголь. (подробнее)

В Красноярском крае за полгода уничтожили почти 47 тонн фруктов и овощей

С начала 2021 года специалисты краевого Россельхознадзора выявили 137,8 тонн фруктов и овощей, зараженных вредителями. В итоге пришлось уничтожить овощей и фруктов на 46,6 тонн. Обезврежено – 6,8 тонн. (подробнее)