Офисы KDL теперь и в Красноярске

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Сеть KDL специализируется на выполнении медицинских лабораторных исследований, отвечающих самым современным международным стандартам качества.

Благодаря открытию новых офисов, красноярцы смогут оперативно получить результаты различных клинических, иммунологических и других исследований, связанных со здоровьем, в том числе с коронавирусной инфекцией.

Адреса новых медицинских офисов KDL в Красноярске: ул.9 Мая, 51, проспект имени Газеты «Красноярский рабочий», 60, ул. Карла Маркса, 56 А.

В отделениях доступна бесплатная консультация врача, который поможет в выборе лабораторных тестов и даст пояснения итогам исследований.

В честь открытия в лабораториях KDL с 9 по 30 сентября предоставляется скидка на весь спектр исследований.

Подробную информацию о работе офисов KDL в Красноярске вы можете найти на сайте www.kdl.ru.

НАША СПРАВКА:

Сеть медицинских лабораторий KDL (группа компаний KDL) работает на рынке лабораторной диагностики с 2003 года. Сеть включает в себя 13 высокотехнологичных лабораторий, более 200 медицинских офисов в более 50 городах России. Компания выполняет лабораторные исследования для 1900 медицинских учреждений по всей стране. В 2020 году выручка группы компаний KDL достигла 8,8 млрд. рублей.