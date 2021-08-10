Последние новости Красноярска на 9 августа 2021: отставка Александра Цыкалова, «Сайлент Хилл» в Красноярске и окончание истории о ДТП с Сумишевским Фото: Мария ЛЕНЦ

«КП-Красноярск» подводит итоги минувших суток. Публикуем последние новости Красноярска на 9 августа 2021.

Из правительства Красноярского края в отставку уходит высокопоставленный чиновник

В отставку уходит заместитель председателя правительства Александр Цыкалов. 9 августа 2021 года он ушел в отпуск с последующим увольнением. (подробнее)

Синоптики рассказали, когда в Красноярске пройдет эффект «Сайлент Хилла»

Терпеть ядовитый смог красноярцам предстоит вплоть до четверга, об этом «Комсомольской правде» - Красноярск рассказали в городском гидрометцентре. Тем не менее, уже во вторник, 10 августа, хоть и ожидается до +27 и без осадков, но сила ветра возрастет, и временами будет достигать 7 метров в секунду. (подробнее)

Закончилось следствие по смертельному ДТП, где погибла жена певца Сумишевского

Результат автотехнической экспертизы показал, что водитель Scania не имел технической возможности предотвратить ДТП и уйти от столкновения. Виновником признали погибшего водителя Toyota Highlander - председателя союза десантников Александра Гулякова. (подробнее)

В Красноярске три человека погибли от отравления алкоголем, еще два серьезно пострадали

В Красноярске сразу три человека погибли после того, как выпили суррогатный алкоголь. Как сообщают в СК, еще двое пострадавших сейчас находятся в тяжелом состоянии. Два уголовных дела, заведенных МВД, были переданы для расследования в Следственный комитет. (подробнее)

Красноярской мамочке 6-летний сын выстрелил в голову случайно найденной охотничьей ракетницей

В Красноярске 6-летний мальчик выстрелил своей маме в голову найденной охотничьей ракетницей. По словам мамы, мальчишка нашел на улице какую-то ручку, а она почему-то на неё не обратила внимание. (подробнее)