В Хакасии у колеса обозрения на полном ходу отлетела кабинка и закачалась на оставшихся крепежах

Скриншот из видео паблика Нетипичный Абакан

Фобия многих, кто боится высоты, но, тем не менее, рискует кататься на колесе обозрения. Вдруг остановится на самом верху, вдруг кабинка отвалится? Вроде понимаешь, что такое почти невозможно, но... Кошмар сбылся наяву в Хакасии, в Абакане. здесь в парке аттракционов стоит колесо обозрения. Оно работало, как обычно, и вдруг одна из кабинок наполовину отвалился, и стала раскачиваться на оставшихся "болтах". Жуткое зрелище снизу на камеры сняли очевидцы.

Сначала было не понятно - есть ли кто-то внутри, потом все выдохнули с облегчением - нет.

«А если бы там кенты были», - вопрошает оператор видео. И действительно, дело могло бы закончиться трагедией. «Механизм надежный, как швейцарские часы», - иронизирует его друг.

Молодые люди, снимавшие видео, отнеслись к случившемуся с долей сарказма. По всей видимости, инцидент их никак не удивил. А вот тем, кто ехал следом, наверняка было уже не до удовольствия от аттракциона. Люди с ужасом смотрели вниз: а вдруг кабинки полетят "по цепочке"? Или колесо заклинит из-за того, что случилось (после того, как кабинка отвалилась, аттракцион работать не перестал)? Одним словом, ждали с трепетом, когда опустятся вниз.

По предварительным данным, для проверки и починки колесо прекратит работу примерно на месяц. будут ли заниматься инцидентом контролирующие органы, пока не известно.