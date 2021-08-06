Единую площадку для сбора ТКО организовали 13 СНТ Красноярска

Фото: Красноярская рециклинговая компания

Таким подходом к сортировке мусора редко кто в Красноярске похвастаться может, а среди дачных поселков - это вообще прецедент.

Фото: Красноярская рециклинговая компания

Сразу 13 СНТ Емельяновского района рядом со станцией Снежница объединились и сделали общую площадку для сбора и вывоза отходов. Идейным вдохновителем, организатором, а сейчас и контролером за всей сформированной здесь «системой обращения с отходами» стал Анатолий Васильев, председатель садового общества «Мелиоратор».

«Один дачный участок за вывоз отходов платит в год чуть больше тысячи рублей. В месяц получается около 90 рублей, независимо от того, одна бабушка приезжает на дачу или целая семья. Это невеликие деньги за чистоту и порядок. И за счет того, что собранный отдельно пластик региональный оператор вывозит бесплатно, а тот же металл мы сдаем за деньги, у нас получается сохранять платежи для членов садовых товариществ на одном и том же уровне», - делится опытом Анатолий Васильев.

Фото: Красноярская рециклинговая компания

При этом предприниматель отмечает, что договор с левобережным региональным оператором на вывоз твердых коммунальных отходов они заключили сразу же, в январе 2019 года, как только заработала реформа по обращению с ТКО.

К сожалению, таких ответственных ДНТ и СНТ - единицы, говорят в «Красноярской рециклинговой компании». Из 630 садовых товариществ на территории левобережной технологической зоны Красноярска только 76 заключили договор с региональным оператором по вывозу ТКО.

Фото: Красноярская рециклинговая компания

Между тем, заключение договора носит обязательный характер, при этом организация места накопления ТКО, приобретение и установка контейнеров в соответствии с Постановлением РФ № 1156 является обязанностью СНТ. Правление СНТ обязано организовать закупку контейнеров и обустроить под них контейнерную площадку, своевременно наводить на ней порядок, не допускать скопление мусора и обрабатывать от грызунов.

«Мы постоянно говорим, что заключить договор на вывоз отходов с региональным оператором гораздо дешевле, чем нанимать сомнительные грузовички, которые выкинут ваши отходы в ближайший овраг, так как допуск на лицензированный полигон есть только у машин регионального оператора. Мы ведем активную работу с министерством экологии и рационального природопользования. Передали им данные на 500 ДНТ и СНТ, уклоняющихся от заключения договоров, им за это, как юридическим лицам, грозит штраф, сумма которого может достигать 300 тысяч рублей, с учетом вреда, наносимого экологии», - отмечает Юлия Комиссаренко, руководитель отдела по связям с общественностью «Красноярской рециклинговой компании».

Но дело не только в штрафах, отмечают в компании. Так, в Снежнице,в результате, организации общей площадки для сбора и вывоза ТКО исчезли мусорные кучи вокруг поселков и пакеты с отходами на железнодорожной платформе. А если вдруг кто-то выкинет пакет на дороге, и виновник будет неизвестен, то на субботник активисты под руководством Анатолия Васильева выведут всю «проштрафившуюся» улицу. Жить в чистоте гораздо приятней и безопасней.